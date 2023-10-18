新华社北京10月17日电(记者邹多为 丁乐)这几天，青岛兴邦电器集团有限公司的生产车间里，工人们正在对300多个电烤箱进行最后的检验包装。办结青岛海关所属黄岛海关监管通关手续后，这些家用电器将通过海运渠道发往南非市场。

据公司销售总监薛孝田介绍，得益于共建“一带一路”倡议，目前企业“一带一路”市场业务量占集团出口总量超六成，今年前三季度，企业对共建“一带一路”国家出口额达3.9亿元，同比增长超70%。

经贸合作是共建“一带一路”的重要内容。十年来，以共商共建共享为原则，我国与共建“一带一路”国家进出口贸易快速增长。近期，海关总署编制完成了中国与共建“一带一路”国家贸易指数。该指数由2013年基期的100升至2022年的165.4，逐年攀升，表明共建“一带一路”对贸易的促进作用持续增强。

“中国与‘一带一路’合作伙伴经贸关系日益密切，贸易往来持续活跃。”海关总署统计分析司司长吕大良表示，十年来，我国与共建国家贸易规模实现快速攀升、贸易结构持续优化向好，在多个维度取得实打实、沉甸甸的成就。

今年的具体情况也印证了共建国家经贸合作的蓬勃发展。前三季度，我国对共建“一带一路”国家进出口14.32万亿元，同比增长3.1%，占进出口总值的46.5%。同期，我国还积极推动优质农食产品的准入和进口：与共建“一带一路”国家签署海关检验检疫合作文件67份，其中农食产品准入协议50份。

贸易畅通离不开贸易通道的建设和互利程度的深化。近年来，中欧班列、西部陆海新通道、中老铁路等持续发力，国际物流通道的拓展为共建国家贸易合作提质升级积蓄动能。以中欧班列为例，开行数量从2013年的80列快速增长到2022年的1.6万列，目前已经通达25个国家的200多个城市。

与此同时，我国还是共建国家中114个国家的前3大贸易伙伴，是68个国家的最大贸易伙伴，也是74个国家的最大进口来源地和35个国家的最大出口市场。2022年中国与共建“一带一路”国家的贸易互利指数达到164，反映出中国与共建国家间开放合作、互惠共享程度不断加深。

走进广东省东莞市启盈跨境电商产业园，自动分拣设备开足马力高速运转，伴随着扫码枪的嘀嘀声，一件件待查验的包裹经过海关CT机智能审图等设备查验无异常后，被分装上车“秒速通关”，准备发往新加坡、沙特阿拉伯、尼日利亚等共建“一带一路”国家……

“跨境电商包裹对时效性要求很高，海关不断优化通关流程，为企业提供多项便利化措施，增强了我们扩大中亚、东南亚、非洲市场的信心。”东莞市易通致远电子商务有限公司负责人黄均暖说。

“丝路电商”国际合作是落实共建“一带一路”倡议的一项重要举措。经过多年发展，国内企业纷纷加深在共建国家的电商产业布局。如今，以跨境电商为代表的新业态、新模式不仅成为多双边经贸合作的新亮点，也为共同做大做好合作“蛋糕”注入新活力。

贸易投资自由化便利化和产业链供应链合作水平进一步提升也为贸易更高水平发展营造良好的政策环境。今年以来，海关总署与伊朗海关署签署了国际贸易“单一窗口”合作谅解备忘录，与菲律宾、哥斯达黎加、乌兹别克斯坦、南非签署“经认证的经营者”（AEO）合作文件，优化“一带一路”海关信息共享交换平台，确保中哈关铁通项目稳定运行……

吕大良表示，下一步将继续升级发展与共建国家的多双边合作机制，大力推动贸易安全便利、检验检疫等领域合作，为把“一带一路”这条造福世界的幸福之路铺得更宽、更远作出海关新的贡献。

(责编：王震、杨迪)

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