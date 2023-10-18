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飞利浦何国伟：深挖健康科技赛道 赋能本土医疗创新生态圈

人民网记者 任妍
2023年10月18日09:26 | 来源：人民网
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今年8月，国务院发布《关于进一步优化外商投资环境 加大吸引外商投资力度的意见》，提出了优化外商投资环境、加大吸引外商投资力度等24条政策措施，在知识产权保护、个税优惠政策等方面再次回应了外企关切，进一步保障外资在华投资的合法权益、提振外商投资信心。

近日，飞利浦全球执委会委员、大中华区总裁何国伟在做客人民会客厅接受记者采访时表示：“中国健康医疗领域的深刻变革，让我们的创新有了真正的用武之地。‘健康中国2030’的愿景目标是我们中国战略的出发点。在中国新一轮高质量改革开放的新时代背景下，我们致力于从中国健康医疗系统的实际出发，依托全球先进技术，加快本地化的步伐，更贴切地服务中国健康医疗客户，更扎实地融入本地生态系统。”

以创新为驱动 健康科技助力中国医疗高质量发展

“中国坚持对外开放的姿态令我们备受鼓舞，中国健康医疗领域的深刻变革和发展机遇令我们非常振奋。”何国伟表示，人口老龄化、慢性疾病高发、医疗资源短缺且分布不均衡等问题，这些对世界各国的医疗系统来说都是巨大的挑战。中国作为一个拥有超过14亿的人口大国，在过去十年，健康中国建设步伐稳健，逐步建成了世界上规模最大的医疗卫生体系，这些成就是非常了不起的。不仅如此，党的二十大以来，国家继续把推动健康中国建设，保障人民健康置于优先发展的战略地位，进一步深化医疗改革，继续补短板、强基层、建机制，以实现“以治病为中心”向“以人民健康为中心”转变，持续改善人民的健康福祉。

据介绍，作为一家聚焦“健康科技”的全球化公司，飞利浦的业务覆盖全球100多个国家和地区。从健康生活、疾病预防、诊断、治疗到家庭护理，致力于提供集成设备、系统、软件、数据的整体解决方案，连接院内外关护场景，从数据中获得洞见，支持精准诊疗和健康管理，助力医疗系统实现“四重目标”，提高大众健康水平、提高医护人员满意度、改善患者体验，并降低关护成本。

2021年，国家发起“千县工程”，致力于提升基层医疗卫生水平。何国伟表示，在中国，我们认为政府正在大力推动的“千县工程”非常有意义。中国县域人口总数超过9.5亿，约占全国总人口的73% ，这意味着县域医疗承担着全国近四分之三人口的诊疗压力。如果优质的医疗资源能够有效下沉，县域的医疗水平提高了，老百姓不用千里迢迢跑到大城市去看病，“看病难”的问题就能得到缓解，人民的健康水平和幸福指数也将大大提高。

在中国、为中国 “智创中国”即将亮相进博会

今年是改革开放45周年。作为最早进入中国市场的跨国公司之一，今年也是飞利浦来到中国100周年。回顾飞利浦在中国的百年发展历程，何国伟表示，伴随着改革开放以来中国的发展历程，飞利浦在顺利完成自身转型的同时，中国在飞利浦全球版图上的战略地位也不断提升、在华业务足迹不断扩大、业务体量不断扩大。

“我们是改革开放的受益者，也在这个过程中不断壮大，不断扩展业务足迹，提升业务体量。中国已经成为飞利浦全球的第二大市场。”何国伟表示，飞利浦在中国百年来的发展历程体现在三个方面，一是坚守使命，初心不改；二是根植中国、共同成长；三是长期承诺、智创中国。

何国伟表示，着眼于未来，飞利浦对中国经济发展充满信心，特别是中国在健康科技领域的机遇和潜力令飞利浦非常振奋。当下，飞利浦正在纵深推进“中国战略”，通过本土创新、本土制造、本土服务，与本地生态系统紧密合作，“在中国、为中国”，更好地服务本地客户和消费者。

11月5日，第六届中国国际进口博览会即将开幕。“进博会平台让我们感受到一个越来越开放的中国，中国经济正在走向更高水平的开放型经济。作为外商投资企业，我们感受到中国越来越好的营商环境，带给我们更多务实的发展机遇。我们对今年进博会充满了期待。”何国伟透露，今年飞利浦的参展主题是“智创中国”，将展现近年来推进“中国战略”的主要进展和成果，包括针对消费者健康和面向专业客户的产品和解决方案。

(责编：乔业琼、吕骞)
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