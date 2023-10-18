新华社香港10月17日电（记者陆芸）2023未来科学大奖17日在香港故宫文化博物馆举行颁奖典礼，表彰8名获奖人在生命科学、物质科学、数学与计算机科学等领域取得的卓越成就。

未来科学大奖科学委员会于今年8月公布获奖名单。西湖大学植物免疫学讲席教授柴继杰、中国科学院遗传与发育生物学研究所研究员周俭民获“生命科学奖”，中国科学院院士赵忠贤、陈仙辉获“物质科学奖”，人工智能科学家何恺明、孙剑（已故）、任少卿、张祥雨获“数学与计算机科学奖”。

在颁奖典礼上，未来科学大奖科学委员会2023轮值主席管坤良说，今年的未来科学大奖堪称特别之年。8名获奖人数是历届最多的一次，且获奖人有很大的年龄跨度，这显示了科学的时代跨度和持续发展。

出生于1941年的赵忠贤因对高温超导材料的突破性发现而获奖。他在领奖时说，时至今日超导仍是一个充满挑战与发现的领域，现在年轻一代已经担负起重任，他愿做铺路石促进中国的超导事业，在科技自立自强、民族复兴和人类文明方面作出新贡献。

“90后”张祥雨及其团队因提出深度残差学习，为人工智能作出了基础性贡献而获奖。他在领奖时表示，作为一个年轻的团队获奖十分荣幸，希望能够继续在人工智能方向作出贡献，通向通用人工智能的星辰大海。

未来科学大奖设立于2016年，由科学家和企业家群体共同发起，关注原创性的基础科学研究，至今共评选出35位获奖者，其中5位来自香港。大奖希望奖励对社会作出杰出贡献的科学家，启蒙科学精神，唤起科学热情，吸引更多青年投身科学。

2023未来科学大奖周首次在香港举办，17日落下帷幕。为期4日的大奖周活动中，科学峰会、亚洲青年科学家会议等活动相继举行。在17日举行的“获奖者对话青少年”环节中，250多名学生与获奖者现场交流，气氛热烈。

(责编：王震、杨迪)

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