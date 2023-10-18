新华社长春10月17日电（记者薛钦峰）近日，经专家测产，耐盐碱大豆品种“中吉602”在吉林西部盐碱地亩产达到306.18公斤。专家表示，这一产量创造了东北风沙盐碱地的大豆高产典型。

近日，来自中国农业科学院重大任务局、吉林省种子管理总站等多个单位的20名专家，在吉林省白城市通榆县边昭镇哈拉道堡村的盐碱地示范田里对耐盐碱大豆进行了实收测产。

此次测产的“中吉602”耐盐碱大豆品种是由中国农科院作科所优异基因资源发掘与创新利用团队和吉林省农科院大豆所合作选育。农业专家在示范田里通过实施水肥精细管理等配套栽培措施，充分挖掘该品种在盐碱地的产量潜力。目前，该品种已在吉林白城、公主岭、梨树和内蒙古的通辽、巴彦淖尔、鄂尔多斯等地累计推广2万余亩。

吉林西部地区是世界三大苏打盐碱地主要分布区之一。这里的盐碱地土壤贫瘠、盐碱性高、保水保肥性能差，农作物单产普遍较低。通榆县是当地典型盐碱区，大豆常年播种面积约为20万亩，单产仅有100公斤/亩左右。

吉林省农科院大豆研究所研究员王跃强表示，针对“中吉602”耐盐碱特性，在吉林西部、内蒙古中西部中度盐碱地进行合理密植、水肥精细化管理等配套栽培技术的推广应用，未来对耐盐碱大豆扩面积提单产、盐碱地改良和种植户增收具有重要作用。

(责编：王震、杨迪)

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