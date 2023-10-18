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我国加快推进5G轻量化技术演进和应用创新

2023年10月18日09:28 | 来源：新华社
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新华社北京10月17日电工业和信息化部近日印发《关于推进5G轻量化（RedCap）技术演进和应用创新发展的通知》，提出到2025年，5G轻量化新产品、新模式不断涌现，融合应用规模上量，安全能力同步增强，打造完整产业体系。

5G网络具有高带宽、低时延等特点，5G轻量化（RedCap，Reduced Capability的缩写）技术简化了网络设备与终端设备的复杂度，降低了整体成本、能耗等，是5G实现人、机、物互联的重要基础，将在构建物联网新型基础设施、赋能传统产业转型升级、推动数字经济与实体经济深度融合等方面发挥积极作用。

工业和信息化部提出，到2025年，5G RedCap产业综合能力显著提升，标准持续演进，应用规模持续增长。全国县级以上城市实现5G RedCap规模覆盖。5G RedCap在工业、能源、物流、车联网、公共安全、智慧城市等领域的应用场景更加丰富。

此外，工业和信息化部还明确了推进标准制定、构建产业体系、加快网络能力升级等7个主要任务。

“我们将强化统筹协调，鼓励地方政府出台配套政策，支持5G轻量化网络建设、产业培育、应用创新、安全保障和生态构建。”工业和信息化部有关负责人表示。

(责编：王震、杨迪)
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