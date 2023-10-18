原标题：报告显示我国餐饮行业反浪费成效显著

新华社北京10月16日电（记者邹多为）中国饭店协会日前发布的《2023中国餐饮业年度报告》显示，2022年，我国餐饮行业聚焦生产与服务两大环节持续实施反浪费举措，减少“舌尖上的浪费”成效显著。

报告显示，2022年，餐饮企业针对生产环节开展的常见举措主要包括合理采购、规范仓储、科学配餐等11项，针对服务环节主要包括日常宣传培训、给出适量点餐提示、主动提供打包服务等8项。

具体来看，生产环节中，企业在“强化食材采购、储存、使用管理，减少浪费和积压”“有效利用食材边角料，提高出成率”“堂食菜单中提供部分小份菜、小份主食选项”三个方面表现突出；服务环节中，企业在“餐厅醒目位置开展制止餐饮浪费宣传（如张贴海报、布置桌卡）”“开展光盘行动、文明餐桌等行动”和“提供公筷公勺”三个方面表现突出。

为了评估和反映反餐饮浪费成效，报告将餐厨垃圾量变动率、餐厨垃圾处理费变动率和打包餐盒使用量变动率作为量化指标。数据显示，通过多种途径整体发力，参与调研企业的餐厨垃圾量平均减少了11.2%，垃圾处理费平均减少了6.7%，打包餐盒使用量平均增加了11.7%，反餐饮浪费系列行动取得较为显著成效。

反食品浪费法颁布实施两年多来，中央和地方有关部门以多种形式向全社会发出厉行节约、反对浪费的号召与倡议。今年3月，国家市场监督管理总局又在全国范围部署开展为期3个月的制止餐饮浪费专项行动。

中国饭店协会副秘书长张翔表示，尽管我国粮食产量已连续8年稳定在1.3万亿斤以上，但当前国际形势多变，稳产保供形势仍然复杂严峻，制止餐饮浪费不能成为“一阵风”，而要内化为餐饮企业日常运营工作的重要组成部分，为进一步推动行业绿色化发展贡献力量。

中国餐饮业年度报告自2009年发布以来，为行业培育品牌、树立标杆和企业上市服务发挥了重要作用。此次报告以内地23个省（区、市）的百余家餐饮企业和集团的调研数据为基础，涵盖正餐、火锅、团餐、快餐、日料、西餐、茶饮等业态。

(责编：王震、杨迪)

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