交通运输部：9月我国运输生产保持稳定恢复发展态势
2023年10月18日09:31 | 来源：央视网
小字号
交通运输部科学研究院今天(10月18日)发布的中国运输生产指数显示，9月运输生产保持稳定恢复发展态势。
9月，中国运输生产指数(CTSI)为177.5点，同比增长20.9%。分结构看，CTSI货运指数为209.4点，同比增长8.2%。货运指数连续3个月保持在6%以上的增速水平，延续平稳较快发展态势；CTSI客运指数为114.2点，同比增长89.4%，增速较8月加快8.2个百分点。
中国运输生产指数(CTSI)以铁路、公路、水路、民航客货运量为基础指标加权合成，综合反映交通运输行业总体运行情况。指数由综合指数以及客运、货运两个分项指数构成。(央视新闻客户端)
(责编：王震、杨迪)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 华南南部有较强降水 较强冷空气继续影响中东部地区
- 人民网北京10月18日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台消息，18日至20日，受热带低压和冷空气共同影响，海南岛、广东、广西大部、福建南部、江西南部、湖南南部等地有中到大雨，部分地区有暴雨，局地有大暴雨。台湾海峡、巴士海峡、南海北部和中西部海域、北部湾、琼州海峡等海域有6-8级风、阵风9级，其中19日白天至20日白天，北部湾的部分海域风力可达9-10级，阵风11-12级。…
- 评论
- 关注