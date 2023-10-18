交通运输部科学研究院今天(10月18日)发布的中国运输生产指数显示，9月运输生产保持稳定恢复发展态势。

9月，中国运输生产指数(CTSI)为177.5点，同比增长20.9%。分结构看，CTSI货运指数为209.4点，同比增长8.2%。货运指数连续3个月保持在6%以上的增速水平，延续平稳较快发展态势；CTSI客运指数为114.2点，同比增长89.4%，增速较8月加快8.2个百分点。

中国运输生产指数(CTSI)以铁路、公路、水路、民航客货运量为基础指标加权合成，综合反映交通运输行业总体运行情况。指数由综合指数以及客运、货运两个分项指数构成。(央视新闻客户端)

(责编：王震、杨迪)

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