本报记者 刘坤 张斐晔 方莉 王妤心泓 董蓓

十月的北京，丹桂飘香，叠翠流金。

17日，中国贸促会、国务院国资委、全国工商联共同举办“一带一路”企业家大会。作为第三届“一带一路”国际合作高峰论坛的开场活动，大会主题为“高质量共建‘一带一路’，携手实现共同发展繁荣”。

今年是共建“一带一路”倡议提出十周年。十年来，共建“一带一路”在世界范围内拓展延伸，深刻改变了全球产业链、供应链格局，促进了资源要素优化配置，成为造福世界的发展带、惠及各国人民的幸福路。

八方宾朋，共话共建经验，共绘未来蓝图。与会嘉宾表示：“我们不远万里相聚在一起，共同总结经验、凝聚共识、擘画未来，促进共建‘一带一路’在更大范围、更高水平、更深层次的国际合作中开启高质量发展的新征程，进一步携手铺就共建国家发展繁荣的康庄大道。”

最具包容性的国际合作平台

十年携手共进，十年春华秋实。

据统计，目前，中国已与150多个国家、30多个国际组织签署了230多份共建“一带一路”合作文件。

“‘一带一路’倡议从理念转化为行动，从愿景转变为现实，成为广受欢迎的国际公共产品和最具包容性的国际合作平台。”中国贸促会会长任鸿斌说，各国工商界坚持共商共建共享原则，秉持开放、绿色、廉洁理念，聚焦高标准、可持续、惠民生目标，务实开展互利合作，取得了实实在在的成果。

沙特国际电力和水务公司董事长穆罕默德·阿布纳扬认为，“一带一路”倡议不仅影响着中国，也给世界带来了积极正面的影响。

“我们很高兴能够从‘一带一路’倡议中获益，我们交到了很好的朋友。如今，我们给数亿人提供了清洁的水和能源，而这一切都要感谢中国先进的技术和强大的产业能力。”穆罕默德·阿布纳扬说。

英国渣打集团主席韦浩思认为，近年来，全球经济增长面临压力，地缘政治环境更加错综复杂，全球贸易正在重塑，供应链区域化趋势更加明显，很多共建“一带一路”国家成为新的贸易枢纽。

“我们在40多个共建‘一带一路’国家有经营网点。过去五年里，我们参与了近650个共建‘一带一路’相关项目，总金额超过1110亿美元。”韦浩思说，“一带一路”倡议进入了新的十年，将创造更多高质量发展机会。

共建“一带一路”的先锋

绚丽多彩的“一带一路”画卷上，每一个企业家都可以尽情挥舞手中的画笔。企业家是友好合作的使者，是共建“一带一路”的先锋，是推动共建“一带一路”美好愿景落地的实干家。

国务院国资委主任张玉卓介绍，十年来，中央企业在140个国家投资合作项目5000多个，投资金额累计超过1万亿美元，打造了希腊比雷埃夫斯港、中老铁路、雅万高铁等一批重大项目和标志性工程。

张玉卓表示，国务院国资委和中央企业将坚持深化层次、扩展领域，为高质量共建“一带一路”注入新活力。坚持聚焦所需、发挥所长，建好一批辐射范围广、带动效应强的标志性工程，一批建设周期短、综合效益好的“小而美”“惠而实”项目；坚持创新驱动、产业协同，为高质量共建“一带一路”培育新动能，深化智能制造、数字经济等前沿领域合作，共同探索新业态、新技术、新模式。

中国银行董事长葛海蛟介绍，十年来，中国银行机构网络扩大至44个共建国家，金融服务覆盖和辐射周边国家地区，服务共建“一带一路”国家重点项目超过1000个，助力雅万高铁、中老铁路等一批重点标志性项目落地生根。今后将持续提升金融服务水平，与各界朋友携手共建造福世界的幸福路。

“中国民营企业参与高质量共建‘一带一路’具备先天优势，能够以客户为中心，根据市场变化及时调整机制策略，深耕第三方市场合作，实现与东道国属地企业合作共赢。”特变电工股份有限公司董事长张新说，今后将与各国企业一道深耕细作，推动共建“一带一路”沿着高质量发展方向不断前行。

大会发布的《“一带一路”企业家大会北京宣言》提出，坚持开放合作，深化互联互通，坚持绿色发展，推进数字经济合作，坚持合规经营和履行社会责任。

全国工商联主席高云龙表示，希望广大企业家积极投身高质量共建“一带一路”经贸合作，不断拓展新领域合作、开创经济新增长点，努力把互利共赢“蛋糕”做大，建立更加紧密的创新合作伙伴关系，协同深化科技创新、模式创新、业态创新，踊跃参与高质量共建“一带一路”民生合作，把追求商业成功和承担社会责任有机统一起来，推动企业完善公司治理，展现责任担当，造福各国人民。

“站在新的历史起点上，让我们乘势而上、开拓进取，推动高质量共建‘一带一路’行稳致远，为开创更加繁荣美好的明天共同努力。”高云龙说。

打开新的机遇之窗

“有朋自远方来，不亦乐乎！”

会上，一大批中外务实合作项目签约。项目覆盖68个国家和地区，涵盖基础设施、清洁能源、人工智能、生物医药等多个领域。不论是项目数、涉及国别数，还是签约金额，都远超上一届企业家大会。

“今天，我们与24个国家，37个项目签订新的合约，共计108亿美元。”中国能源建设集团有限公司董事长、中国国际商会副会长宋海良说，未来，共建“一带一路”必将为全球企业打开新的机遇之窗。要加快发展新质生产力，大力践行绿色可持续发展理念，画好共享共赢最大的“同心圆”。

招商局集团有限公司董事长缪建民表示，“一带一路”倡议为跨国企业架设了一座连接全球市场的桥梁。公司愿与各国伙伴一道，深入开展国际合作，为共建“一带一路”高质量发展贡献智慧和力量。

近年来，随着“一带一路”倡议效应逐步显现，共建国家对来自中国的投资者越来越认可。“我们深刻体会到‘共赢’模式带来的发展机会，相信共建‘一带一路’的发展空间会非常大，希望能够获得更多‘共赢’成果。”亚钾国际投资（广州）股份有限公司副总裁刘冰燕说。

当今世界正处于百年未有之大变局，发展面临越来越多的问题和挑战。作为一个发展的倡议、合作的倡议、开放的倡议，共建“一带一路”追求的是发展，崇尚的是共赢，传递的是希望。

“我深信，‘一带一路’倡议展现了未来共同愿景，我们和衷共济，不仅可以提升人民生活质量，还可以共同应对经济社会和环境方面的挑战。”香港总商会前主席、夏利里拉酒店集团主席及行政总裁夏雅朗说。

中国古人说：“交得其道，千里同好，固于胶漆，坚于金石。”

与会嘉宾表示，面向未来，共建“一带一路”将迎来新的发展机遇，希望更多国家参与进来，共同把这条造福世界的幸福之路铺得更宽更远。

(责编：王震、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经