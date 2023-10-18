人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

青海出台22条措施促科技成果转化

2023年10月18日09:41 | 来源：光明日报
小字号

本报西宁10月17日电（记者万玛加、王雯静）日前，青海省人民政府办公厅出台《关于促进科技成果转化的若干措施（暂行）》（以下简称《若干措施》），包括增加科技成果有效供给、激发科技成果转化动力等4方面22条措施。

青海省科技厅相关负责人介绍，《若干措施》提出设立省级自然科学基金企业创新发展联合基金，进一步促进企业与高等学校和科学研究机构的合作，培养优秀科技人才，推动基础研究和产业技术创新融通发展。

长期以来，青海没有单设技术转移人才职称申报通道，《若干措施》提出增设自然科学研究系列技术转移职称专业，通过制定考核评价标准，不仅能对从业人员进行精准评价，同时也能增强技术转移从业人员的职业归属感和自豪感，更好地促进科技成果转移转化。

《若干措施》还提出鼓励有条件的高等学校在不增加编制的前提下设立专业化技术转移机构，允许按不低于科技成果转化净收入的10%提取奖补经费，用于机构开展技术转移和成果转化服务条件建设、业务培训等相关支出；将省级科技成果转化示范基地（点）、中试基地建设纳入科技创新平台项目，通过省级科技计划方式予以支持；对国家重大科技计划项目成果和国家科学技术进步奖获奖成果在青落地转化的，给予最高100万元支持；建立重大科技成果转化联席会议制度，定期召开联席会议，协调解决科技成果转化难点堵点问题。

此外，《若干措施》还提出落实两项青海科技领域试点，即赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权试点、职务科技成果单列管理改革试点。

(责编：王震、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
华南南部有较强降水 较强冷空气继续影响中东部地区
　　人民网北京10月18日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台消息，18日至20日，受热带低压和冷空气共同影响，海南岛、广东、广西大部、福建南部、江西南部、湖南南部等地有中到大雨，部分地区有暴雨，局地有大暴雨。台湾海峡、巴士海峡、南海北部和中西部海域、北部湾、琼州海峡等海域有6-8级风、阵风9级，其中19日白天至20日白天，北部湾的部分海域风力可达9-10级，阵风11-12级。…
“一带一路”企业家大会上的两个动作
　　10月的北京，天高气清，丹桂飘香。 17日下午，中国贸促会、国务院国资委、全国工商联在国家会议中心共同举办“一带一路”企业家大会，主题为“高质量共建‘一带一路’，携手实现共同发展繁荣”。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部