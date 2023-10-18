原标题：度小满举办百度世界·金融大模型论坛 将加大布局金融大模型技术及应用

10月17日，以“生成未来”为主题的百度世界2023在北京召开，集中展示了百度在大模型领域的最新技术和产品，度小满在百度世界大会上举办“金融大模型前沿发展论坛”，中国工程院院士、原互联网协会理事长邬贺铨、度小满CEO朱光，浦发银行、平安银行、泰康保险、麦肯锡等十余位高管、数百位金融从业者出席论坛。未来五年，生成式AI在金融领域的应用，将成为度小满最重要的战略方向，度小满将不断加大金融垂类大模型及应用的布局和投入，和业界一起把握机遇，推动新一轮金融科技发展浪潮。

邬贺铨院士在大会上进行了主题为《大模型，小切口》的演讲，表示 “金融大模型改变了金融科技的范式，重塑金融行业的工作方式，改变了金融服务生态。”对于金融大模型的落地应用途径，邬贺铨院士建议：一是从可控入手开发应用，例如智能客服、智能运营、写文章、写邮件等安全的领域出发。二是从人机混合智能切入，例如在初期阶段先让金融大模型与传统模型共存，经应用考验后再将金融大模型逐步替代传统模型。同时还可以通过变换场景，丰富大模型的场景迁移学习能力，或加入反事实的数据来测试，改进AI的学习本质，提高模型的泛化能力。也可以在金融大模型训练或微调时通过有监督学习思维链的模式，通过专家介入诱导它一步一步地进行思维推理。”

度小满CEO朱光展望了生成式AI应用于金融领域的产业价值。朱光表示，随着技术底座的建设，大模型技术出发的“第一幕”已经成功上演，应用落地的“第二幕”正徐徐拉开，生成式AI正在深入到各行各业。金融巨大的市场、丰富的场景、个性化的需求，为生成式AI的发展提供沃土。在金融领域，大模型技术蓄势待发，真正的变革时刻很快会到来。

面对金融大模型的产业落地，朱光给出了解题思路，金融大模型的产业落地要做到 “向下看”和“向上看”，业务需要“向下看”，了解底层技术的基本原理和框架，才能够更好的借助大模型技术，去定义和解决真正的业务难题；技术则要“向上看”，让通用大模型与行业数据、场景数据与业务需求结合，将技术转化为产业价值。

浦发银行总行信息科技部总经理陈海宁展望了大模型技术在金融领域的应用前景。陈海宁表示，当前大模型在金融领域的应用，将逐渐从外围走向核心，需要金融监管的关心支持，金融同业与大模型科技伙伴加强合作，共同探索建立金融服务重量级应用，为金融服务实体经济提供助力。大模型在金融领域的应用充满挑战和机遇，我们要做好算力、数据、技术、人才的积累，积极拥抱新技术带来的变革。

度小满首席风险官孙云丰分享了生成式AI应用于个人信贷全流程的探索，“小微企业的企业经营环境波动较大，融资需求因额度、周期等因素千差万别，包括营销获客、风控决策、客户服务、客户经营在内的个人信贷全流程，高度依赖于客户理解和交互，生成式AI基于理解、生成、逻辑、记忆四大基础能力，有助于基于客户历史信息，理解客户多层次需求，精准应答长尾话题，从而提供更加匹配的服务和更优质的体验。”

度小满首席技术官许冬亮表示，“大模型正在为金融机构带来技术‘弯道超车’的窗口期，金融行业也将迎来大模型产业级应用落地的战略机遇期，但仅靠任何一家金融机构或科技公司都难以实现大模型的产业级应用，大模型的价值创造需要全行业共同参与”。据悉，今年5月份，度小满开源了国内首个金融行业大模型，已经有上百家金融机构申请试用。9月份， C-Eval、CMMLU公布了大语言模型评测基准的成绩，度小满金融大模型在两大权威榜单上的所有开源模型中排名第一，也是国内首个同时在两大权威榜单排名第一的金融大模型。目前，度小满正在与百度云共建基于文心一言的金融行业解决方案。

论坛还邀请麦肯锡全球董事合伙人、大中华区AI业务负责人沈愷，平安银行金融科技部基础中台中心总经理刘锦淼，泰康保险集团人工智能研究院院长刘岩，哈尔滨工业大学计算学部长聘教授、人工智能研究院副院长车万翔、百度副总裁陈一凡共话金融大模型的技术落地，就金融大模型建设路径、行业大模型的优化经验、大模型落地金融的建议等议题深入探讨，希望与业界共同推动大模型的产业落地。

(责编：曹淼、李源)

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