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安踏集团发布未来三年发展规划 多品牌协同与价值再升级

2023年10月18日11:17 | 来源：中国新闻网
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原标题：安踏集团发布未来三年发展规划 多品牌协同与价值再升级

近日，安踏集团在京召开以“多品牌协同与价值”为主题的全球投资者大会，发布了未来3年(2024-2026年)的发展规划。安踏集团将坚持“单聚焦、多品牌、全球化”的发展战略，以专业运动品牌群、时尚运动品牌群和户外运动品牌群三条增长曲线，着力打造“多品牌协同管理能力”、“多品牌零售运营能力”及“全球化运营与资源整合能力”三大核心竞争力，力争实现2025年中国市场份额第一，2030年全球领先的战略目标，并在品牌价值、科技创新、社会责任、员工敬业度等四个维度成为全球领先的行业标杆。未来3年，安踏品牌(以下简称“安踏”)流水将保持双位数增长；FILA斐乐品牌(以下简称“FILA”)将实现400-500亿流水的目标；DESCENTE迪桑特品牌(以下简称“迪桑特”)与KOLON SPORT可隆体育(以下简称“可隆”)将力争打造集团的第3个百亿品牌。

安踏集团自2016年开始推行“单聚焦、多品牌”发展战略，经过七年磨砺，集团已通过特色鲜明的多品牌协同运营，创造了独特的多品牌协同价值，构建起未来中长期增长的底层逻辑。集团旗下品牌聚焦差异化的品牌定位，在心智品类建设和提升消费者认知等方面均获明显进展。各品牌在多个细分领域形成了领导者地位，多品牌的商业模式充分适配当前市场需求的发展趋势，覆盖了全场景、全人群和全赛道，具备穿越周期的抗风险能力。

“多品牌协同价值”构建独特竞争壁垒

安踏目前品牌关联度、奥运关联度等品牌力指标行业领先。未来3年，安踏将聚焦大众专业运动赛道，围绕“专业突破、品牌向上”的核心战略，重点突破跑步、篮球等核心品类，加大创新和数字化投入，持续强化产品品质价值比优势和多元化多模式的终端体验。

FILA目前品牌认知、考虑和购买表现稳居行业头部水平，时尚属性认知及高尔夫品类第一提及率位居行业第一，增速、店效和直营效率等数据位居同等规模国际品牌的领先地位。未来3年，FILA将坚持高端时尚运动定位和高质量增长，持续打造“顶级品牌、顶级商品和顶级渠道”，拓展鞋类、专业运动及儿童三大领域。

迪桑特品牌认知度和购买率等指标均显著提升，整体品牌力指标翻倍，滑雪品类认知度和购买率指标涨幅行业第一。可隆整体品牌力指标2022年提升25%，自然、健康、舒适的特性被消费者广为认知，成为优势属性。这两大专业品牌将借势户外赛道风口和品牌成长势能，进一步夯实高端品牌力和产品高质感，稳步提升渠道覆盖和渗透率。

从渠道布局来看，安踏集团抓住了线上线下格局重构的新渠道机会，实现了全平台全域布局，线上整体规模领先的同时，线下顶级渠道也引领行业，全国TOP30商业地产渠道覆盖率行业第一。

“三大核心竞争力”奠定中长期增长基石

安踏集团在过去3年成功经受了外部经营环境各种不确定性的考验，保持着稳健的增长，以具有竞争力的业绩表现，缔造了稳健的财务回报：2019-2022年，集团营收年复合增长率16.5%，股东应占溢利年复合增长率12.4%，每股股息年复合增长率26.0%。

面对国内外市场纷繁复杂的竞争，安踏集团面向未来提出持续强化三大核心竞争力：第一个能力是多品牌协同管理能力，包含三个层面：第一层——多品牌布局和价值打造。集团旗下三大品牌群覆盖了三大核心赛道，对应三大增长曲线，各品牌群专注于品牌定位与营销、商品企划与设计、渠道拓展与运营，聚焦如何最大化为消费者创造价值。第二层——多品牌资源协同共享。创新、数字化、供应链和物流四大中台资源在集团层面拉通共享。第三层——多品牌管理与服务支持。战略管理、财务风控、人力资源、IT系统等管控与服务职能，通过沉淀多年的各项管理机制与标准，能够高效赋能前端多品牌运营。第二个能力是多品牌零售运营能力。集团在中国零售市场拥有超过30年的渠道管理和终端运营经验，主要品牌都已经在各自战场实现零售运营效率行业领先，未来集团将继续保持和扩大这一优势，并帮助新收购的品牌快速构建细分领域的竞争力。第三个能力是全球化运营与资源整合能力。集团的品牌足迹、零售渠道、研发网络、供应链及生产基地遍布全球，在北美、欧洲及亚太共有7.5万个销售网点，在美欧日韩等地建立了研发设计工作室，并和全球60多家顶级科研机构、高校以及上下游3000多家供应商开展联合创新。未来，集团还将加大中国品牌的海外拓展，持续打开品牌的全球化格局。

“双轮驱动”深化全球化布局

在“四大品牌”深耕本土构建中国市场领导地位的同时，安踏集团也在稳步推动海外业务拓展。作为多品牌全球化布局的第一站，目前集团已成立东南亚国际事业部，并在新加坡、马来西亚、菲律宾等国的核心商圈开展了直营零售业务。此外，自2019年被集团收购以来，亚玛芬集团经营业绩表现超出预期，特别是中国市场业务发展向好，增长潜力巨大。未来3年，亚玛芬集团将继续强化中国、北美、欧洲“三大市场”，推进五个“10亿欧元”战略，核心品牌在各自细分领域建立全球领先地位。目前，安踏集团与亚玛芬集团已形成“双轮驱动”的全球化战略布局。

多措并举推动ESG进程

安踏集团高标准对标加速推动ESG进程，围绕管治、执行、消费者心智三大维度，与环境、社会、消费者、员工及供应链伙伴共生，积极推进可持续发展目标的达成。集团旗下各品牌已明确了各自的ESG心智策略，分别推出了ESG心智产品，聚焦生产过程中的资源循环利用，并倡导绿色低碳消费。集团ESG实践成果及披露水准受到多方认可，在标准普尔全球企业可持续发展排名中超过87%全球同业，成为联合国难民署及世界自然基金会等国际组织的合作伙伴，并作为首批企业签署了联合国可持续发展目标峰会“可持续发展产业共识”倡议。

安踏集团表示：“近两年，运动鞋服行业复苏速度跑赢消费大盘，并呈现出消费两极分化、需求小众细分、行业集中度下降等趋势。从顶尖到大众，运动鞋服在不同消费层级均保持中高速增长，依然是一条优质赛道。我们相信，随着户外、儿童及女性等市场的快速增长，运动鞋服的新场景新品类的机会仍在不断涌现，集团的多品牌协同价值将进一步凸显。我们对未来的发展充满信心，将秉承‘将超越自我的体育精神融入每个人的生活’的使命，坚持无条件的乐观主义，努力实现‘成为世界领先的多品牌体育集团’的愿景。”

(责编：曹淼、李源)
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