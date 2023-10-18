人民网记者 杜燕飞

10月15日开始，北方部分地区正式进入供暖季。国资委日前召开的央企经济运行情况通报会要求，央企要全力做好能源电力保供，积极备战迎峰度冬，加大煤炭增产增供力度，提前做好发电设备维护和电煤库存管理，加强电网线路检修，全力保障用电用能需求。

在国家能源集团黄骅港，进入10月后，每天煤炭卸车量在153列，港口的煤炭运输量比9月份明显上升；在内蒙古华能伊敏露天煤矿，目前煤炭每天产量10万吨；在内蒙古霍林郭勒市，承担着东北地区冬季煤炭的保供任务的北露天煤矿正在加紧组织生产……

当前，在确保安全生产前提下，多家能源央企进一步释放煤炭优质产能，加快煤炭运输，确保电煤安全稳定供应，做好供热保障工作。

“四季度进入冬季取暖期后，煤炭、电力需求将进一步增加，集团将继续筑牢能源安全防线，增强供应能力，保障人民群众温暖过冬。”国家能源集团新闻发言人黄清表示，集团将成立2023年东北区域今冬明春能源保障专项工作组，履行东北保供专班职责，推动协调迎峰度冬供煤、供电、供热保障工作；加大煤炭增产增供力度，坚持自产煤合理稳供、特种煤保持高产组织方式，确保一体化调运强度不降、能源保障能力不减。发挥集团各产业协同优势，强化库存管理，统筹上游资源和运力供应，将电厂存煤天数提升到合理水平。

中国华能表示，四季度要全面夯实迎峰度冬安全环保“基本盘”，把能源电力安全保供作为重大政治责任，提升安全生产保障能力。中国华电表示，四季度要全力以赴做好迎峰度冬，制定保供方案，细化保供措施，提高保供能力。中煤集团表示，煤炭保供是当前工作的重中之重，要多措并举，全力以赴，切实抓好自产煤增产保供、外购煤增销保供、长协合同兑现、产运销衔接。

一系列举措取得明显成效。中国电煤采购价格指数（CECI）编制办公室日前发布的《CECI周报》显示，10月12日，纳入统计的发电企业煤炭库存11172万吨，较10月5日增长228万吨；电厂库存可用天数25.7天，较10月5日增长1.5天。

中国电力企业联合会规划发展部有关负责人表示，东北地区居民供热逐步开展，当前电煤库存处于高位，为迎峰度冬和保障居民供热打下坚实基础，后续需重点组织高质量电煤发运，确保存煤结构合理。同时，明年煤炭采购计划编制工作已开展，在采购衔接、合同洽谈和条款约定等环节宜考虑“优质优价”和低质煤拒收条款设定，促进煤炭高质量发展，减少煤炭碳排放。此外，要关注进口煤市场变化，把握进口煤采购节奏，为迎峰度冬存煤优化采购方案。

“要正确认识煤炭‘压舱石’地位，因地制宜推动煤电机组发电能力的合理增长，充分释放煤炭先进产能，确保煤电安全稳定供应。”厦门大学中国能源经济研究中心教授孙传旺表示，进一步完善煤炭产供储销体系建设，增强政府可调度储煤能力，完善储备调节机制，优化电煤供需动态调整，稳定经营主体预期，促进煤炭价格保持在合理区间。

(责编：乔业琼、吕骞)

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