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今年第16号台风“三巴”生成 台风四级应急响应启动

2023年10月18日17:35 | 来源：人民网
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人民网北京10月18日电 （欧阳易佳）据中国气象局消息，今年第16号台风“三巴”生成，中国气象局启动台风四级应急响应。10月18日14时，台风“三巴”的中心位于海南省三亚市南偏西方向约85公里的海面上，中心附近最大风力有8级（18米/秒，热带风暴级）。预计“三巴”将以每小时15公里左右的速度向北偏西方向移动，强度逐渐加强，今天夜间登陆或擦过海南岛西南部沿海，19日夜间在北部湾北部逐渐转向南偏西方向移动，之后强度逐渐减弱。

中央气象台发布大风预报，受台风“三巴”和冷空气共同影响，18日下午至21日，南海北部和中西部海域、北部湾、琼州海峡将有6至8级风、阵风9级，其中19日至20日北部湾部分海域风力可达9至10级，阵风11至12级。

中央气象台预计，18日下午至20日，广西中东部、广东中西部、海南岛等地将有大到暴雨，局地有大暴雨或特大暴雨；广西东南部、广东西南部、海南岛东部和南部累计降雨量有100至300毫米，广西南部沿海、广东雷州半岛的部分地区超过400毫米，单点可达500毫米以上；最大小时降雨量普遍在20至40毫米，局地50毫米以上。最强降雨时段在19日至20日。广西东南部、广东西南部强降雨持续时间较长，过程累计降雨量具有一定极端性。

“随着‘三巴’的靠近，华南中南部以及南海等海域的风雨天气将逐渐加强。”中国天气网气象分析师石妍表示，总体来看“三巴”带来的降雨影响比风的影响更大，未来还将和南下的冷空气结合，给华南南部沿海带来持续的较强降雨，累计雨量大，需警惕次生灾害。

台风“三巴”会是今年最后一个登陆我国的台风吗？气象专家表示，从历史数据来看，常年我国末台平均登陆日期为10月6日，“三巴”如果今晚登陆海南，有可能会是今年最后一个登陆我国的台风。但是，今年截至目前，西北太平洋及南海生成台风数（16个）少于常年平均总数（25个），不排除未来仍有台风生成并登陆我国的可能性。

气象专家提醒，台风“三巴”进入北部湾后滞留时间长，并与冷空气结合，导致广西和广东强降雨持续时间长、累计雨量大，具有一定极端性，公众需防范强降雨可能引发的城乡积涝和局地山洪、地质灾害，远离山区、地势低洼地区，注意出行安全；北部湾和南海西北部部分海域风力较大，建议航行船只及时回港或避开大风区域。

(责编：孙红丽、吕骞)
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