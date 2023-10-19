人民网北京10月19日电 （记者王连香）据中国铁路微信公众号消息，10月16日，汕汕高铁汕尾至汕头南段正式启动联调联试，作为联调联试的一部分，10月18日上午，一列高速铁路综合检测列车从汕尾站开往汕头南站进行提速试验。

汕汕高铁汕尾站。中国铁路广州局集团有限公司供图

汕汕高铁线路全长162.3公里，设计时速350公里。本次联调联试的先行段为汕尾至汕头南段，线路长度142.5公里，桥隧比达84.9％，共设汕头南站、潮南站、惠来站、陆丰东站、陆丰南站、汕尾站6座车站，除汕尾站外均为新建站。

自线路开建以来，中国铁路广州局集团有限公司会同相关单位科学统筹进度，动态优化施工方案，严格安全质量管控，确保工程建设高质量快速推进。目前，汕汕高铁汕尾至汕头南段站前、站后工程已完成，“四电”设备和接触网已全部进行了带电试验，静态验收全部完成。

汕汕高铁汕尾站。中国铁路广州局集团有限公司供图

联调联试的内容主要包括模拟线路开通运营的行车状态，对新建铁路轨道、路基、桥梁、隧道、电力及牵引供电、通信、信号、客服、自然灾害监测等各个系统性能及状态进行测试和试验，及时优化调整，为线路开通运营提供技术保障。联调联试结束后，线路将转入试运行阶段。

汕汕高铁全线开通运营后，将进一步完善国家“八纵八横”高速铁路网主通道之一的沿海通道路网结构，对促进地区高质量发展，方便群众出行和助力乡村振兴等具有十分重要的意义。

(责编：王连香、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经