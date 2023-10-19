新华社北京10月19日电 题：《“一带一路”债务可持续性分析框架（市场融资国家适用）》发布 进一步促进债务可持续、融资可持续

新华社记者申铖

18日晚间，财政部发布《“一带一路”债务可持续性分析框架（市场融资国家适用）》。专家表示，这一分析框架发布后，将有助于支持更多共建“一带一路”国家共同提高债务管理水平，促进可持续融资，实现可持续、包容性增长。

资金融通是“一带一路”建设的重要支撑。“从实践来看，各类信贷债务成为支持‘一带一路’的重要融资工具。如何进行规则、流程和治理创新，有效防范金融风险从而提升债务可持续性，成为确保‘一带一路’稳健扎实推进的关键环节。”北京大学国家发展研究院教授卢锋说。

债务可持续性分析是诸多债务风险评估方法中的一种，此次发布的分析框架是债务可持续性分析的可选工具之一。

据财政部介绍，此次发布的分析框架是在借鉴国际良好做法的基础上，结合共建“一带一路”国家实际情况，研究制定的债务可持续性分析工具，鼓励中方和共建“一带一路”国家金融机构在自愿基础上使用。

“财政部在2019年发布了适用于低收入国家的债务可持续性分析框架，今年又发布了适用于市场融资国家的分析框架。”卢锋表示，两者互为补充、相互配合，全面覆盖共建“一带一路”低收入和中等收入国家，为“一带一路”合作实践中提升风险防控和债务可持续水平具有积极意义。

根据当日发布的分析框架，市场融资国家，是指能够持续地在国际资本市场上以合理利率通过举借贷款或者发行有价证券的方式进行筹资的国家。

“从国际机构对主权风险与债务可持续分析的经验看，一般将对象国家划分为低收入国家和市场融资国家两类，并分别制定债务可持续性分析框架。”卢锋说，从实践来看，共建“一带一路”参与各方，对市场融资国家的债务可持续性分析有广泛需求；市场融资国家的债务风险状况及发展前景，是各方投融资决策的必要参考。

查阅此次发布的分析框架，一些创新和突破可圈可点。

“例如，此次分析框架比较重视从发展视角看待主权债务风险问题，同时考虑了债务规模和中长期经济增长的关系。此外，分析框架在债务风险分析时同时考虑了违约概率和违约损失率，能够满足各类债权人的风险分析需求。”卢锋说。

当前，全球经济仍在艰难复苏，发展中国家的债务问题尚未获得有效解决。如何在发展融资和债务可持续性间寻求平衡，实现可持续发展，已成为国际社会面临的共同挑战。

“此次发布的分析框架，围绕融资可持续性目标，总结了十年‘一带一路’合作实践经验，并针对现实存在问题加以改进完善，将对推进高质量共建‘一带一路’产生积极而深远的影响。”卢锋说。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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