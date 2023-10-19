原标题：引入三方财务审计，水滴筹单季度亏损超6000万

为进一步提升资金透明度，2023年9月，水滴公司委托国内最具规模的八大会计师事务所之一的大华会计师事务所对水滴筹业务进行专项财务审计，对营业收入、成本费用及营业利润等进行复核、评估分析。审计报告结果显示，水滴筹的整体营业利润为负，单季度亏损额超过六千万。而根据水滴公司的财报数据显示，2023年第二季度水滴筹亏损额为6413万。

揭秘服务成本：主要包含运营和研发成本

据大华财务审计报告显示，水滴筹业务板块营业成本及费用主要由运营成本和研发成本构成，其中运营成本主要包括人力成本、房租办公成本、管理费用等。人力成本主要包括顾问团队、技术团队、医疗信息鉴定、真实性审查团队等。而水滴筹的研发成本主要为平台运营产生的服务器使用和云存储费用以及新技术开发费用。

一个筹款发起，需要经过十余个流程的评定审核。以江西上饶七岁男孩的筹款为例，豆豆大年夜在家门口玩耍，被鞭炮炸伤永远失去了左臂，豆豆家长在水滴筹发起筹款后，水滴筹即组织审核人员第一时间对患者治疗信息、家庭财产信息等资料进行审核，同时水滴筹的专业医疗团队综合疾病危害程度、治疗花费水平等，为豆豆评估出30万的目标筹款金额，确保患者在快速筹得治疗费用的同时，确保筹款金额的合理性。

多数大病患者为异地就医患者，有些对互联网产品并不熟悉，在手机App上操作筹款困难。为此，水滴筹组建线下服务顾问团队，目前在全国已经有近千人，他们帮助患者发起筹款申请、撰写筹款资料，协助患者打印病例材料和检查报告等，今年水滴筹升级服务型顾问，协助医护人员为患者提供治疗引导、心理健康疏导等更多力所能及的帮助。

单季度亏损超6千万 保险医药业务补贴水滴筹

近年来，水滴筹多举措并进推进资金安全透明化。除了每个季度财报对外披露水滴筹财务数据外，水滴筹还委托大华会计师事务所进行单独的财务审计，并以半年为周期持续对外公示。2019年8月，水滴筹与平安银行达成资金存管协议，用户的爱心捐款会直接进入银行主体的专管户，这部分款项与水滴筹自有资金完全隔离。2022年10月，水滴筹还向用户展示银行打款对账单，让其清晰看到每一笔款项的明细，且能与平台筹款页面公示费用完全一致，确保筹款资金的流转安全。此次水滴筹引入第三方会计事务所审计，是资金透明化的又一次升级。

自2016年上线以来，水滴筹已经帮助295 万名患者筹集601 亿元，累计约4.39亿人在水滴筹进行捐助。每53秒就有一位大病家庭在水滴筹发起筹款，每1秒便有9位爱心人士完成他们小小的奉献。为了服务好4.39亿捐款用户和295万筹款用户，水滴筹近年来加大投入，经营成本压力也在急剧攀升。水滴筹业务负责人表示：“水滴筹上线以来一直亏损，是由水滴公司保险、医药创新等业务收入进行补贴。为了守护百万求助家庭的希望，我们持续加大对水滴筹的投入，多业务的协同保障了水滴筹这一非盈利业务的可持续发展。”

以水滴筹为代表的互联网个人大病救助平台，依靠科技的力量，充分发挥着“救急难”的“加速器”作用。水滴筹业务负责人表示：“不辜负每一份信任，是水滴筹一直以来的努力目标，这既要求平台确保案例真实性和资金透明性，对捐款用户负责；同时也要提升筹款用户的服务体验，提升筹款效率，让筹款患者可以更顺畅筹集到治疗费用。未来，我们将持续以客户为中心，加大投入技术创新，努力提升服务效率和透明度，推动爱心高效传递。”

据透露，水滴筹还将面向社会招募“平台监督员”，邀请更多公众参与业务规则研讨及资金审核，可以随机抽查任何一笔筹款的费用明细，对筹款全流程进行监督。公众可发送报名申请到邮箱（kefu@shuidichou.com），水滴筹会从报名申请中选出首批“平台监督员”名单，并每隔半年进行重新选举。

(责编：董童、李源)

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