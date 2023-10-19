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双预警齐发 台风“三巴”登陆海南省东方市沿海

2023年10月19日15:45 | 来源：人民网
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人民网北京10月19日电 （欧阳易佳）据中国气象局消息，今年第16号台风“三巴”已于今天上午9点钟前后在海南省东方市沿海登陆，登陆时中心附近最大风力有8级（20米/秒），中心最低气压为998百帕。上午9点钟其中心位于海南省东方市境内，就是北纬19.2度、东经108.7度，中心附近最大风力有8级（20米/秒），中心最低气压为998百帕，七级风圈半径80-120公里。中央气象台10月19日10时继续发布台风蓝色预警、暴雨黄色预警。

预计，台风“三巴”将以每小时10-15公里的速度向偏北方向移动，强度逐渐加强，将于19日夜间至20日上午在北部湾北部逐渐转向偏南方向移动，之后强度逐渐减弱。

气象专家预测，台风“三巴”带来的降雨影响比风的影响更大，海南岛、广东中西部、广西中东部等地还将出现大到暴雨，局地大暴雨或特大暴雨。

据中国天气网大数据统计，进入10月，我国台风活动仍活跃，1949年至2020年间，10月登陆海南的台风次数仅次于广东，达17次。常年来看，登陆我国最晚台风的平均日期为10月6日。台风“三巴”登陆时间较常年末台风平均日期偏晚，但它还算不上登陆我国最晚的台风，2004年，台风“南玛都”曾在12月4日登陆台湾屏东，创下登陆我国最晚台风纪录。

(责编：孙红丽、吕骞)
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