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第三届“一带一路”国际合作高峰论坛绿色发展高级别论坛发布三项成果

2023年10月19日15:33 | 来源：人民网
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人民网北京10月19日电 （记者杜燕飞）10月18日下午，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛绿色发展高级别论坛（以下简称绿色发展高级别论坛）在北京举行。论坛发布了三项成果，分别为“一带一路”绿色发展北京倡议、绿色发展投融资合作伙伴关系，以及中亚区域绿色科技发展行动计划。

“一带一路”绿色发展北京倡议倡导各方加强应对气候变化、生物多样性治理、污染防治、绿色基础设施、绿色能源、绿色交通、绿色金融等领域合作，深化“一带一路”绿色发展伙伴关系。

绿色发展投融资合作伙伴关系旨在积极推动绿色发展投融资合作，探索开展绿色投融资与绿色项目评价工作，创建共建“一带一路”绿色标准体系，为解决绿色“一带一路”建设中面临的投融资瓶颈问题，打造沟通合作平台并提供务实解决方案。

中亚区域绿色科技发展行动计划旨在充分利用中国和中亚各国在生态治理、高效节水农业和粮食安全、水资源可持续利用、生物多样性保护等领域的经验和技术，搭建对话机制，通过一系列绿色科技成果的落地转化，为中亚绿色可持续发展提供科技支撑。

“‘一带一路’倡议提出十年来，中国始终秉持人类命运共同体理念，把生态文明领域合作作为共建‘一带一路’重要内容，持续推动提升‘一带一路’绿色发展水平。”生态环境部部长黄润秋在论坛主旨发言中表示，未来，生态环境部将通过“一带一路”绿色创新大会、绿色丝路行等活动，实施“一带一路”生态环保人才互通计划，围绕绿色基建、绿色能源、绿色金融等重点领域开展政策对话和经验分享，共谋“一带一路”绿色低碳发展；将在进一步发挥现有平台作用基础上，落实好在论坛发起的“一带一路”绿色发展北京倡议、绿色发展投融资合作伙伴关系等成果，帮助共建国家增强绿色发展内生动力和能力；将立足发展中国家切实需求，在力所能及范围内进一步加大对发展中国家应对气候变化的支持，推动低碳示范区建设，创新性设计减缓和适应气候变化项目，丰富能力建设形式和内容，继续为全球气候治理贡献中国力量。

据了解，绿色发展高级别论坛以“共建绿色丝路 促进人与自然和谐共生”为主题，由生态环境部、国家发展改革委主办，来自40余个国家共400余人出席论坛。

(责编：孙红丽、吕骞)
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