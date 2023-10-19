人民网北京10月19日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，前三季度，国铁集团科学有序推进铁路建设，充分发挥铁路投资对全社会投资的有效带动作用，全国铁路完成固定资产投资5089亿元、同比增长7.1%，投产铁路新线1402公里，其中高铁1276公里，为推动经济持续回升向好提供了有力支撑。

国铁集团相关部门负责人介绍，前三季度，国铁集团科学有序推进铁路建设，围绕“十四五”规划纲要确定的铁路重大工程项目，统筹抓好保开通、保在建、保开工各项工作，切实发挥铁路投资带动效应，为经济社会发展注入新动能。

前三季度，国铁集团以联网、补网、强链为重点，突出补短板、强弱项、重配套，科学调配建设资源，优化施工组织安排，强化安全和质量控制，有序推进铁路建设。贵州至南宁高铁、广州至汕尾高铁、福州至厦门至漳州高铁、沪宁沿江高铁等项目开通运营；青藏铁路西宁至格尔木段、兰新高铁兰州至西宁段、贵州至广州高铁提质改造工程完工并投入运营；大理火车站站房原址重建、格尔木至库尔勒铁路扩能改造工程等一批项目开工建设；包头至银川高铁、丽江至香格里拉铁路等一批重点在建项目取得新进展。

下一步，国铁集团将继续坚持主动服务国家重大战略，推动南昌至景德镇至黄山高铁、济南至郑州高铁济南至濮阳段、成都至自贡至宜宾高铁、天津至北京大兴国际机场铁路、成都至兰州铁路青白江至镇江关段、龙龙铁路龙岩至武平段、防城港至东兴铁路、广州白云站等项目开通运营；加强成渝中线高铁、兰州至张掖三四线铁路等项目的施工组织，力争多完成实物工作量和投资，确保高质量完成年度铁路建设任务。

(责编：王连香、吕骞)

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