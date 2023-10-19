人民网北京10月19日电 （记者许维娜）转眼间，第六届进博会迎来了开幕倒计时。截至目前，已有约3000家企业签约商业展，其中约400家企业时隔两年以上回归，展览面积超过36万平方米。

回顾历届进博会，增加的面积被更多的药械企业、养老康复、营养保健食品所占据。记者注意到，近年来，进博会关于医疗器械及医药保健展区的规模与人气也进一步提升。

今年，进博会的“朋友圈”有望进一步扩容。在新朋友们初次领略进博魅力、感受“进博效应”的同时，众多进博“老友们”渴望通过新一年的进博舞台，进一步加深与中国市场的合作关系。

日前，进博会的“老朋友”举办了第六届雅培科技日暨进博会预展，现场展示了其在诊断、医疗器械、医学营养和药品等健康领域的最新科技成果。

雅培AVEIR? DR双腔植入式无导线心脏起搏器系统即将在第六届进博会上进行亚洲首秀。受访方供图

在现场，“马拉松之王”埃鲁德·基普乔格惊喜亮相。“有了这个传感器，我们就可以根据它生成的数据来制定和调整训练计划啦！”他向在场的观众分享了自己训练日常，并提到了训练过程中佩戴雅培Libre Sense运动生物传感器的真实感受。

马拉松运动员埃鲁德-基普乔格亲临雅培科技日暨进博会预展活动。受访方供图

据了解，运动生物传感器是基于瞬感持续葡萄糖监测技术为运动人群量身定制的葡萄糖运动生物传感器。这款设备能够实时分析数据信息，以支持运动员监测自身葡萄糖水平，并协助其制定个性化的营养补充计划。

埃鲁德·基普乔格表示：“作为一名马拉松运动员，我需要实时了解体内的血糖状况。通过相关设备，我可以实时监测血糖变化，从而调整营养摄入，以获得更好的运动表现。在未来，我也期望这项前沿科技‘心意’能够帮助更多的运动员、糖尿病患者以及广大民众拥抱更自由的生活。”

随着中国人口老龄化趋势的不断加剧，慢性病已成为影响人们生活质量和经济社会发展的重大公共卫生问题。在这一背景下，对于慢性病“智能化”治疗的需求逐渐提升，以满足不断增长的健康管理需求。

作为全球领先的持续葡萄糖监测技术，瞬感持续葡萄糖监测系统的问世颠覆了传统测糖方式，实现“不扎手指测血糖”、开启“手机一扫测糖”……据了解，糖尿病数字化管理新时代，用户可随时随地获得葡萄糖变化等信息。目前全球已有60多个国家和地区超过500万人因此受益。

雅培瞬感持续葡萄糖监测系统。受访方供图

雅培公司相关负责人表示，本次进博会将发布雅培瞬感管家微信小程序，专为中国用户打造，更符合使用习惯和健康管理需求。通过连接糖尿病患者、亲友及医疗专业人士，实现葡萄糖数据智能管理，让日常管理更有温度，赋能全程多方位的智能血糖管理体系。

(责编：孙红丽、吕骞)

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