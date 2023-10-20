人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

工信部：前三季度我国规上工业增加值同比增长4%

2023年10月20日15:58 | 来源：人民网
小字号

人民网北京10月20日电 （记者申佳平）10月20日，在国务院新闻办举行的新闻发布会上，工业和信息化部新闻发言人、总工程师赵志国介绍，前三季度，我国规模以上工业增加值同比增长4%，增速较今年上半年加快0.2个百分点。

前三季度，工业和信息化发展总体平稳，产业结构持续优化，新动能新优势不断集聚增强，创新发展的活力动力持续释放，高质量发展取得积极成效。”赵志国表示，从主要经济指标看，有以下特点：工业生产稳定增长。前三季度规模以上工业增加值同比增长4%，增速较今年上半年加快0.2个百分点。制造业增加值占GDP比重基本保持稳定，制造业投资持续增长，7月份以来增速逐渐加快。企业效益加快恢复。其中，8月份规模以上工业企业利润同比增长17.2%，营业收入、利润均实现由负转正。

在制造业高质量发展方面，赵志国指出，前三季度，高技术制造业投资同比增长11.3%，增速高于制造业投资5.1个百分点。加快新产品新行业新业态培育，新能源汽车、光伏产品、航空航天器及设备实现高速增长，造船业三大指标继续全球领跑。加速数字化转型进程，推动智能工厂建设规模扩大和水平提升，已建设近万家数字化车间和智能工厂。打造智能制造新场景、新方案、新模式，产业提质增效成果显著。

同时，前三季度，电信业务收入同比增长6.8%，业务总量同比增长16.5%。网络基础设施不断夯实，截至9月底，累计建成5G基站318.9万个，千兆宽带用户达1.45亿户。网络服务能力持续升级，算力总规模达每秒1.97万亿亿次浮点运算，移动网络IPv6流量占比达58.4%。创新融合应用全面深化，5G应用已融入67个国民经济大类，全国“5G+工业互联网”项目超过7000个，移动物联网终端累计达22.2亿户。普惠民生水平稳步提升，推动1924家常用网站和APP、超1.4亿台智能手机和智能电视完成适老化改造。

此外，前三季度，中小企业经济运行多项关键指标回升向好。加强服务支撑，开展“一起益企”中小企业服务行动、中小企业服务月活动。加强数字化转型，遴选公示首批30个中小企业数字化转型城市试点，促进数字经济和实体经济深度融合。加强优质企业培育，累计培育10.3万家专精特新中小企业、1.2万家专精特新“小巨人”企业、200个中小企业特色产业集群，在强链补链中发挥重要作用。

“总的看，当前工业经济虽面临需求不足等困难，但我国工业经济长期向好的基本面依然稳固。特别是全国新型工业化推进大会胜利召开，为工业经济发展注入强大动力，我们完全有信心促进工业经济进一步回升向好。”赵志国说。

(责编：申佳平、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
记者手记：心手相连 书写各国共同繁荣的“丝路画卷”
　　走进第三届“一带一路”国际合作高峰论坛新闻中心，首先映入眼帘的是非遗互动展示区，分别为中医文化、京式旗袍传统制作技艺、彩塑京剧脸谱、景泰蓝制作技艺和木版水印技艺，每个项目都刻着深深的中国烙印。 这个区域吸引了大批外国记者和嘉宾驻足。…
工信部：加快制定调整减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求
　　人民网北京10月20日电 （记者申佳平）10月20日，工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长陶青在国务院新闻办举行的新闻发布会上表示，工业和信息化部将加快制定调整减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求。 陶青介绍，前三季度新能源汽车产销增速分别达到33.7%和37.5%；新能源汽车新车销量占汽车新车总销量已经达到29.8%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部