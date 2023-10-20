人民网北京10月20日电 （记者申佳平）10月20日，在国务院新闻办举行的新闻发布会上，工业和信息化部新闻发言人、总工程师赵志国介绍，前三季度，我国规模以上工业增加值同比增长4%，增速较今年上半年加快0.2个百分点。

“前三季度，工业和信息化发展总体平稳，产业结构持续优化，新动能新优势不断集聚增强，创新发展的活力动力持续释放，高质量发展取得积极成效。”赵志国表示，从主要经济指标看，有以下特点：工业生产稳定增长。前三季度规模以上工业增加值同比增长4%，增速较今年上半年加快0.2个百分点。制造业增加值占GDP比重基本保持稳定，制造业投资持续增长，7月份以来增速逐渐加快。企业效益加快恢复。其中，8月份规模以上工业企业利润同比增长17.2%，营业收入、利润均实现由负转正。

在制造业高质量发展方面，赵志国指出，前三季度，高技术制造业投资同比增长11.3%，增速高于制造业投资5.1个百分点。加快新产品新行业新业态培育，新能源汽车、光伏产品、航空航天器及设备实现高速增长，造船业三大指标继续全球领跑。加速数字化转型进程，推动智能工厂建设规模扩大和水平提升，已建设近万家数字化车间和智能工厂。打造智能制造新场景、新方案、新模式，产业提质增效成果显著。

同时，前三季度，电信业务收入同比增长6.8%，业务总量同比增长16.5%。网络基础设施不断夯实，截至9月底，累计建成5G基站318.9万个，千兆宽带用户达1.45亿户。网络服务能力持续升级，算力总规模达每秒1.97万亿亿次浮点运算，移动网络IPv6流量占比达58.4%。创新融合应用全面深化，5G应用已融入67个国民经济大类，全国“5G+工业互联网”项目超过7000个，移动物联网终端累计达22.2亿户。普惠民生水平稳步提升，推动1924家常用网站和APP、超1.4亿台智能手机和智能电视完成适老化改造。

此外，前三季度，中小企业经济运行多项关键指标回升向好。加强服务支撑，开展“一起益企”中小企业服务行动、中小企业服务月活动。加强数字化转型，遴选公示首批30个中小企业数字化转型城市试点，促进数字经济和实体经济深度融合。加强优质企业培育，累计培育10.3万家专精特新中小企业、1.2万家专精特新“小巨人”企业、200个中小企业特色产业集群，在强链补链中发挥重要作用。

“总的看，当前工业经济虽面临需求不足等困难，但我国工业经济长期向好的基本面依然稳固。特别是全国新型工业化推进大会胜利召开，为工业经济发展注入强大动力，我们完全有信心促进工业经济进一步回升向好。”赵志国说。

(责编：申佳平、吕骞)

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