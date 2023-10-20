人民网北京10月20日电 （记者申佳平）10月20日，工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长陶青在国务院新闻办举行的新闻发布会上表示，工业和信息化部将加快制定调整减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求。

陶青介绍，前三季度新能源汽车产销增速分别达到33.7%和37.5%；新能源汽车新车销量占汽车新车总销量已经达到29.8%。技术水平快速提升。大规模量产动力电池单体能量密度达到300瓦时/公斤，纯电动乘用车平均续驶里程超过460公里，乘用车中L2级及以上自动驾驶功能的车辆占比超过40%。品牌竞争力大幅提升。前三季度自主品牌新能源乘用车国内市场销售占比达到80.2%；新能源汽车出口82.5万辆，同比增长1.1倍。配套环境持续优化。累计建成充电桩627.8万台、换电站3460座，建设动力电池回收服务网点超过1万个。累计开放智能网联汽车测试道路2万多公里，总测试里程已超过7000万公里。

陶青表示，下一步，工业和信息化部将深入实施《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，完善工作举措、加强部门协同，推动新能源汽车产业高质量发展。

一是完善机制加强统筹。贯彻落实今年国务院常务会议精神，发挥新能源汽车产业发展部际协调机制作用，统筹推进技术攻关、推广应用、基础设施建设等工作，加快电动化、网联化、智能化发展。

二是持续扩大国内市场规模。加快制定调整减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求，启动公共领域车辆全面电动化先行区试点、智能网联汽车准入和上路通行试点，深入开展新能源汽车下乡活动，持续做大国内市场基本盘。

三是强化配套支撑环境建设。贯彻落实国务院办公厅印发的《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》，更好满足新能源汽车充电需要。开展城市级“车路云一体化”示范。健全动力电池回收利用体系，提升关键资源保障能力。

四是建立健全保障体系。加快电动汽车和动力电池安全、自动驾驶、操作系统等标准制修订工作。加强生产准入管理和事中事后监管，守牢新能源汽车安全底线，让消费者喜欢买、放心用。

(责编：申佳平、吕骞)

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