人民网北京10月20日电 （欧阳易佳）据水利部消息，今日13时，三峡水库坝前水位达到175米，标志着2023年三峡水库满蓄目标顺利实现，为保障今冬明春长江流域供水、发电、航运、生态等需求提供了有力保障。

水利部三峡工程管理司一级巡视员张云昌介绍，175米是三峡水库的正常蓄水位，也是保障三峡工程综合效益有效发挥的重要条件。从2010年到2021年，三峡工程连续12年成功实现了175米蓄水目标。2022年长江流域遭遇1961年以来最严重的夏秋连旱，7月至10月三峡入库水量分别创1877年以来最枯记录，三峡水库汛末仅蓄至160.04米。

据悉，三峡水库在每年汛末蓄水，在枯水期至次年汛前逐渐释放并腾出库容，以“蓄丰补枯”调度，为当年冬季和次年春季长江流域的航运、供水、生态、发电等需求提供有力保障。截至2022年12月，三峡工程累计为长江中下游补水超3300亿立方米。

水利部相关负责人介绍，水利部、水利部长江水利委员会坚持汛旱并防，科学把握长江水情变化，统筹防洪、蓄水、发电、航运等需求，加强预测预报，滚动会商研判，精准联合调度三峡及长江流域水库群，在2022年发生流域性特大干旱且连续两年流域来水总体偏少的情况下，三峡等控制性水库多数蓄满，实现了防洪、供水、灌溉、发电等多目标共赢。

“汛前根据长江中下游水位大幅偏低及汛期旱重于涝的预测情况，科学调度三峡水库水位消落至150米左右，在三峡及金沙江梯级等水库留存了30多亿立方米水量，提前做好抗旱水源储备。”该负责人表示，汛期在确保防洪安全的前提下，调度三峡水库基本稳定在150米以上运行，为流域城乡供水、农业灌溉、电力保供、航运畅通、生态良好提供可靠水资源保障。

截至10月20日，共纳入联合调度的长江流域53座控制性水库死水位以上蓄水量1069亿立方米，较去年同期偏多364亿立方米，也是自2012年长江流域水库群联合调度以来首次蓄水量超过1000亿立方米，其中上游29座控制性水库已基本蓄满，死水位以上蓄水量659亿立方米，均创历史新高，为今冬明春枯水期补水提供了有效保障。

(责编：孙红丽、吕骞)

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