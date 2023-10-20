人民网北京10月20日电 （黄盛）据国务院国资委消息，中央企业深化专业化整合加快推进战略性新兴产业发展专题会在日前召开。

会上，国务院国资委就进一步深化中央企业专业化整合、有力促进战略性新兴产业加快发展进行了部署。国务院国资委党委委员、副主任王宏志对此在会上表示，聚焦纵向联合，通过专业化整合推动战略性新兴产业上下游协同发展，要把握好中央企业在产业链中所处位置，综合运用股权合作、交叉持股、联合开发等多种方式，保障供给畅通有序；要发挥中央企业引领带动作用，建立产业联盟、产业生态圈，促进中央企业与各类企业融通发展；要统筹用好国际国内两个市场、两种资源，持续优化国有资本海外布局，提升资源全球配置能力。

据介绍，专业化整合是加快发展战略性新兴产业的重要途径、关键举措和有力抓手。国务院国资委高度重视专业化整合工作，取得积极成效：

在整合形式方面，方式方法更加丰富多样，既有无偿划转、协议转让、投资并购，也有股权合作、组建战略联盟和创新联合体等；在整合范围方面，合作对象更加多元，除中央企业之间、中央企业内部的资源整合外，还涉及中央企业与地方国有企业、高校、科研院所、民营企业之间的协同互补；在整合领域方面，在注重基础性、保障性、公共性等传统领域资源整合优化的同时，关系未来长远发展、科技自立自强的战略性新兴领域的整合项目呈现出持续上升态势；在整合效果方面，涌现出一批改革样板和标志性案例，为中央企业优化布局结构提供有益借鉴。

针对接下来在关键领域实施覆盖面更广、参与主体更多、精细化程度更高的专业化整合，王宏志还表示，要聚焦横向合并，通过专业化整合增强战略性新兴产业规模实力，加大对关系国家战略安全、关系未来发展等领域的资源整合力度，推动资源持续向主业企业、优势企业、链长企业集中；要聚焦创新攻坚，通过专业化整合打造战略性新兴产业关键引擎，整合上中下游企业资源打造创新联合体升级版，积极参与国家实验室等国家重大创新平台建设，加快攻克技术难题；要聚焦内部协同，通过专业化整合夯实战略性新兴产业发展根基，坚持“一业一企、一企一业”，实现内部资源“应整尽整”“应合尽合”，提升质量效率。

(责编：孙红丽、吕骞)

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