人民网记者 吴思萱

2022年，西藏珠峰资源股份有限公司子公司阿根廷锂钾有限公司与北京工业职业技术学院联合申报了“锂钾中文工坊”项目，获得中国教育部语合中心批复，入选2022年语合中心首批“中文工坊”项目，也是迄今唯一在南美洲开办的“中文工坊”项目。

值共建“一带一路”倡议提出10周年之际，人民网“一带一路 大道同行”大型跨国融媒体报道活动，走进“中文工坊”位于阿根廷萨尔塔省萨尔塔市的教学点，倾听中国与阿根廷心心相连的丝路故事。

社区专家莫伊拉（后排右二）向“中文工坊”第二期培训班部分结业学员颁发由萨尔塔省教育部签发的结业证书。 人民网记者 吴思萱摄

醉心学习“中国话”

初春时节，阿根廷高原城市萨尔塔天气晴爽。宽敞明亮的教室里，学员们齐聚一堂，期待与人民网记者的交流。

“你们好！我45岁了，我是手艺人。”学员艾丽西亚·阿维丽娜·吉蒂安坚持用中文向记者作自我介绍。尽管她的发音不够标准、表达不够顺畅，但那微笑的脸庞、坚定的眼神、认真的态度，无不让人感受到她对中文学习的用心。

“初学中文确实非常困难，但最大的挑战在于如何克服内心的畏难情绪，并保持干劲。” 25岁的学员瓜达卢佩·纳希尔·卡里佐是一名律师，她对中文的学习也展现出了独有的恒心与毅力。

“这是我的课本和笔记，我还不会书写，但都用拼音标注上了。”学员比奥莱塔·祖梅拉·莫拉莱斯向记者介绍说。翻看之下，每一位学员都是如此，课本和笔记本上密密麻麻的心得与总结，记录了他们对中文和中国文化的热爱与真情。

“我家在圣安东尼奥镇，是个非常小的镇，但我想了解世界上不同的国家和地方。语言可以为我打开通向世界的大门，所以我想要也很喜欢学习中文，想了解原汁原味的中国。”比奥莱塔在交谈中流露出学习中文、了解世界的强烈意愿。

难能可贵的是，她虽然是一名家庭主妇，却在生活中带动她的儿子跟她一起学习中文，教会孩子要以开放的胸怀迎接新的语言和文化。她说：“对高原小镇上的人来说，中国太远了。但当你开始学习中文，了解中国文化，那么中国就不再是遥不可及的。”

谈及未来，艾丽西亚想尝试将自己的手工艺品远销中国；瓜达卢佩期待以较好的中文水平接受中国公司更专业的培训，参与到中国公司与阿根廷合作项目中；比奥莱塔希望能成为一名导游，用中文向中国游客讲述她的家乡和文化……

采访中，学员们纷纷表示，通过“中文工坊”的学习，深刻认识到阿中两国文化交流对个人发展和国家交往的重要意义，也十分期待第三期“中文工坊”的课程和更多的文化互动活动。正如学员比奥莱塔在被授予结业证书后所说：“不同文化之间的交流往来、互学互鉴，使人幸福。”

用心耕耘享盛誉

结合当地的实际情况，萨尔塔省社区工作专家莫伊拉向记者分析“中文工坊”项目的背景，从社区情况看，各社区人口数量相对较少，但又存在不小的差异性；从学员构成情况看，当地学员的年龄、职业、教育背景、生活环境各不相同，且大学生占比很低，中文对当地学员来说是个很大的挑战；从教学角度而言，不同文化背景的老师与学生在交流中会碰到很大困难。

因此，莫伊拉强调：“无论是在阿根廷当地负责协调的老师，还是在中国远程授课的老师，都全心投入到对课程设置的精心研发中。课程按照三个等级来划分，语言、文化、职业技能，循序渐进。”在她看来，对于阿根廷当地学员来说，中文学习需要持之以恒的努力，坚持不懈的精神与意义已远远超出语言本身。“参与培训的学员们在中文老师帮助下，了解中国文化、认识世界、拥有更广阔的眼界和思维，这是最有意义的事情。”她谈道。

采访中，莫伊拉与记者分享了前两期“中文工坊”培训课程中的动人瞬间。她回忆道：“第一期课程结束时，学生们讲述的自身经历让人十分感动。学员中很多人的经济条件都不是很好，受教育程度不高，有的只有初中学历，但他们都完成了当期的培训课程。当他们被授予结业证书时，很多学员都哭了；有的还穿上了正装，因为这是他们人生中拿到的第一份结业证书。这样的授予仪式让他们激动万分。”

采访中，莫伊拉称赞“中文工坊”项目在当地贯彻的社区政策，始终积极维护与当地社区的关系，充分展现了中国企业的社会责任感。她评价说：“在阿根廷参加中文学习花费很大，但阿根廷锂钾有限公司选择了环境非常好的教学点开展免费教授，让当地学员以最直接的方式接触到中文。学员们不仅有很好的中文老师，还有机会接受职业教育培训，受到当地社区的一致好评。”

“通过各方共同努力，‘中文工坊’培训班共有60多名学员结业，结业率超66%，实属不易。面对未来挑战，我们积累了很多成功经验，能为学员们提供个人发展的机会、为当地打开一扇中国文化之窗，我们非常高兴。”莫伊拉补充说。

齐心共谋发展路

“中文工坊”是“中文+职业技能”在南美洲地区的重要探索和教育实践。西藏珠峰资源股份有限公司阿根廷区域总经理葆拉·比比尼对人民网记者讲道：“对萨尔塔这座城市来说，‘中文工坊’意义重大、震撼人心。这是萨尔塔历史上第一次鼓励一家公司对学员和员工进行中文职业技能培训。能参与到‘中文工坊’对当地学员的培训工作，我们深感自豪。这将对促进两国文化交流和职业教育培训发挥重要作用。”

2022年11月，阿根廷锂钾有限公司携手北京工业职业技术学院推进了第一期中国语言文化培训活动，开展基础语言文化培训。2023年举办的第二期培训活动共制定了15次课程，主体为中文语言课程，特别补充了有关中国饮食文化、中国特色旅游地、中国水文化等内容丰富的文化兴趣课程。培训活动共开设了3个教学点，分别为萨尔塔市区、圣安东尼奥镇和圣罗莎社区教学点，采用集中网课和分散网课的形式授课。

葆拉在采访中强调：“圣安东尼奥镇和圣罗莎社区这两个教学点地处山区，十分偏远，但我们力克困难，通过网络技术实现远程教学。当地社区对此给予了很高的评价，也充分展现了他们对中文和中国文化的学习热情。”在她看来，认识中国、了解中国人的工作方式、特别是学习中国人身上已流传千年的锐意进取的品质，对学员们未来的自身发展都十分有价值。

葆拉曾在担任萨尔塔省生产、劳工和环境部部长期间，访问中国超5次。“在中国的见闻让我更深入地了解中国的文化和人力资源发展情况、推动阿根廷与中国之间的合作。从经贸角度看，‘中文工坊’提供了一次历史性机遇；通过语言的学习，大家彼此分享见闻、交流经验，让彼此的内心更加贴近。”

阿根廷驻华大使牛望道十分关注“中文工坊”项目，在接受人民网专访时高度评价该项目对推动当地社会发展、促进阿中文化交流、增进两国文化理解的重要意义。

阿根廷萨尔塔省经济和公共服务部部长罗伯特·迪布·阿舒尔在第二期培训开班典礼的致辞中曾称赞，“中文工坊”培训活动是萨尔塔省教育工作中踏出的一小步，但未来将成为推动萨尔塔省教育进步和发展的一大步。

北京工业职业技术学院党委常委、副院长周燕在第二期培训开班典礼上曾表示，未来将向阿根廷选派最优秀的教师，开展相关的职业技能培训，帮助萨尔塔地区人民学习中文，掌握相关职业技能，服务社区居民和当地企业，进一步深化中阿友谊。

葆拉十分赞同高校合作在推动文化交流中的积极作用。“从学术角度和人力资源培训角度来看，高校合作充满挑战，但非常有必要。我们考虑在‘中文工坊’接下来的课程培训中，加强与高校的联系。”她提到。

按计划，第三、四期课程，公司和校方将会创造性地在阿根廷打造“中文+职业技能”特色教室，结合公司当地实际，开设基础职业技能课程，为萨尔塔和公司项目所属社区民众培训职业技能。

谈及未来，西藏珠峰资源股份有限公司董事长助理兼阿根廷锂钾公司董事长茅元凯表示：“西藏珠峰始终将‘中文工坊’项目作为中国‘走出去’企业的应尽责任，始终积极助力阿根廷培养本土技能型人才、促进人民间的文化交流、促进当地就业和社会经济发展。相信在两国政府、企业和院校的共同推动下，一定能为增进中阿两国民心相通和共同发展作出新的积极贡献。”