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我国前三季度交通固定资产投资规模保持高位

2023年10月26日10:58 | 来源：人民网
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人民网北京10月26日电 （记者王连香）今日，交通运输部举行10月份例行新闻发布会，介绍前三季度交通运输经济运行情况。交通运输部新闻发言人孙文剑表示，前三季度我国交通运输经济持续稳定恢复，三季度向好势头明显，跨区域人员流动量超过疫情前同期水平，货运量、港口货物吞吐量保持较快增长，交通固定资产投资规模保持高位，为推动经济实现质的有效提升和量的合理增长提供了坚实有力的交通运输服务和保障。具体来看：

一是货运量实现较快增长。前三季度，完成营业性货运量403.1亿吨，同比增长7.1%，其中三季度增长7.6%、与上半年相比加快0.8个百分点。三季度向好势头明显，分方式看，前三季度铁路货运量完成37.4亿吨、同比增长0.3%，公路完成297.4亿吨、同比增长7.7%，水路完成68.3亿吨、同比增长8.5%，民航完成522万吨、同比增长12.5%。

二是港口货物吞吐量增速保持较高水平。前三季度，完成港口货物吞吐量125.4亿吨，同比增长8.5%，其中三季度增长9.5%、与上半年相比加快1.5个百分点。集装箱吞吐量完成2.3亿标箱，同比增长5.2%，其中三季度增长5.9%、增速较上半年加快1个百分点，三季度都有加快趋势。

三是人员流动大幅增加。前三季度，完成跨区域人员流动量456.6亿人次，同比增长31%，其中三季度增长30.5%。分方式看，前三季度铁路客运量完成29.3亿人次、同比增长112.4%，公路人员流动量完成420.6亿人次、同比增长26.8%，水路客运量完成2亿人次、同比增长120.9%，民航客运量完成4.6亿人次、同比增长126.7%。可以看出，铁路、水路、公路三种运输方式增长都超过了100%。

四是交通固定资产投资规模保持高位。前三季度，完成交通固定资产投资28775亿元，同比增长5.6%，其中三季度规模与去年同期基本持平。分方式看，前三季度铁路完成投资5089亿元、同比增长7.1%，公路完成21447亿元、同比增长4.3%，水路完成1441亿元、同比增长28.2%，民航完成投资798亿元、同比基本持平。

下一步，交通运输部将统筹做好四季度各项工作，确保完成全年目标任务，深入研究谋划明年工作，为明年各项工作平稳开局奠定基础。同时，进一步做好安全生产、交通物流保通保畅等重点工作，持续做好加快建设交通强国各项具体工作。

(责编：王连香、高雷)
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