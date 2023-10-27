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超六成商品零售额增速加快，服务消费快速增长

9月消费市场呈现持续恢复态势

2023年10月27日05:04 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京10月26日电  （记者王俊岭、廖睿灵）商务部消费促进司负责人日前介绍，9月，社会消费品零售总额3.98万亿元，同比增长5.5%，增速比8月份加快0.9个百分点，呈现持续恢复态势。前三季度，社会消费品零售总额34.2万亿元，同比增长6.8%。

　　该负责人说，9月份，各级商务主管部门积极组织开展“金秋购物节”等系列促消费活动，加快推动促进汽车、家居消费等政策措施落地落细，优化消费供给，改善消费条件，创新消费场景，增强消费对经济发展的基础性作用。

　　商品销售稳步增长。9月份，商品零售额同比增长4.6%，增速比8月份加快0.9个百分点。从商品类别看，超六成商品零售额同比增速较8月份加快。基本民生商品销售保持平稳，升级类和绿色智能产品受到青睐，限额以上单位粮油食品、饮料零售额同比分别增长8.3%和8.0%，体育娱乐用品、金银珠宝分别增长10.7%和7.7%。新能源汽车销量同比增长27.7%，占新车销量比重达31.6%。

　　服务消费持续回升。居民出行意愿较强，带动餐饮、住宿、旅游、交通等服务消费快速增长。前三季度，服务零售额同比增长18.9%，增速比商品零售额高13.4个百分点；居民人均服务性消费支出同比增长14.2%，占人均消费支出比重达46.1%。9月份，全国餐饮收入4287亿元，同比增长13.8%；电影票房收入超28亿元，增长约1.2倍。

　　线上线下协同发展。网络零售保持较快增长，前三季度，全国网上零售额10.8万亿元，同比增长11.6%，其中实物商品网上零售额9.0万亿元，增长8.9%，占社会消费品零售总额比重达26.4%。特色步行街、重点商圈人气旺盛，实体零售稳步增长，限额以上百货店、便利店、专业店、品牌专卖店零售额同比分别增长7.7%、7.5%、4.3%和3.1%。

　　城乡消费同步增长。前三季度，城镇、乡村居民人均消费支出同比分别增长8.6%和9.3%。城镇消费品零售额29.64万亿元，同比增长6.7%；乡村消费品零售额4.57万亿元，同比增长7.4%。9月份，城镇消费品零售额增长5.4%，乡村消费品零售额增长6.3%。

　　国家统计局贸易外经司司长董礼华说，今年以来，尽管消费市场持续稳定恢复，但也要看到，居民消费能力和消费信心有待进一步提升，居住类商品销售持续低迷，实体商贸经营主体经营压力仍待缓解。下阶段，随着扩大内需战略深入实施，各项促消费政策发力显效，市场供给体系逐步完善，消费新业态新热点不断培育壮大，恢复和扩大消费的基础将进一步巩固。

(责编：卫嘉、白宇)
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