原标题：矿业装备走向智能化

科技日报天津10月26日电 （记者孙瑜）在26日举办的2023（第二十五届）中国国际矿业大会上，自然资源部中国地质调查局国际矿业研究中心发布了《全球矿业发展报告2023》（以下简称《报告》）。《报告》显示，矿业科技装备走向智能化，资源回收利用技术快速进步。

《报告》指出，勘探技术装备向智能化、轻便化发展。企业成为地球物理新技术研发、推广和应用的重要推动者，主要地球物理装备和软件厂商的市场占有率持续提升。钻探工艺逐步优化，钻进效率和安全性持续提高。深部钻探技术提升，商用钻探设备可满足3000—5000米地质钻探需求。覆盖区地球化学找矿勘查技术成为地球化学勘探领域攻坚方向。

《报告》显示，5G、无人驾驶矿卡和人工智能等技术装备的应用提高了矿山开发水平。5G技术应用于智能化开采、运输、选冶等多个场景，有效促进了矿山智能化转型。矿山无人驾驶卡车实现规模化运行。据不完全统计，我国共落地超过50个矿区无人驾驶项目，覆盖煤矿、金属矿和砂石骨料矿等场景，运营车辆超过300台。随着全球碳减排逐渐深入，矿卡电动化成为矿山降低碳排放的重要途径。人工智能在资源勘查、流程优化和资产管理等领域得到应用，提高了矿山生产决策效率。

《报告》显示，资源回收利用技术快速发展。全球大宗矿产与贵金属回收利用技术和模式已较为成熟，铁、铜、铝等大宗矿产回收利用专利基数大、增长快，资源回收利用率已超过50%。战略性新兴矿产回收利用技术快速发展，但市场化规模不大。锂、稀土回收利用专利基数小、增长快，但资源回收利用率不足1%。

展望未来，《报告》提出，应加强科技创新投入，推进矿业发展支撑“双碳”目标实现，利用卫星遥感、大数据、物联网等先进技术，推动矿业科技的创新与升级，加快推进数字化矿业和智能矿山建设。

(责编：罗知之、杨迪)

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