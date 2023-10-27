原标题：人类星球已进入危及生命的“未知领域”

科技日报北京10月26日电 （记者张梦然）一个国际气候科学家联盟24日在《生物科学》杂志发表的一篇论文中表示，地球的生命体征已恶化到了人类从未见过的程度，以至于地球上的生命受到了威胁。

名为《2023年气候状况报告：进入未知领域》的这篇论文指出，研究人员用来追踪气候变化的35个地球生命体征中有20个处于创纪录的极端水平。

研究分享的新数据表明，许多与气候相关的纪录在2023年被“大幅”打破，特别是与海洋温度和海冰相关的纪录。研究还注意到加拿大非同寻常的野火季节产生了前所未有的二氧化碳排放。

报告中的关键数字包括：化石燃料补贴在2021年至2022年间大约翻了一番，从5310亿美元增至略高于1万亿美元；今年加拿大的野火已向大气中排放了超过10亿吨二氧化碳，超过了加拿大2021年温室气体排放总量0.67亿吨；2023年，全球平均气温已经有38天比工业化前水平高出1.5℃以上；有记录以来的最高平均地球表面温度出现在去年7月，有理由相信这是过去10万年来地球表面温度最高的一次。

研究人员担忧，这些灾难的发生频率和严重程度可能超过气温上升的速度。到21世纪末，多达3亿至60亿人可能会发现自己处于地球宜居区之外，这意味着他们将面临酷热、粮食供应有限和死亡率上升的问题。

报告指出，需要制订针对这一根本问题的政策。当人类对地球资源的需求过大时，就会导致包括生物多样性下降在内的一系列环境危机。报告敦促向优先考虑人类福祉并限制富人过度消费和过度排放的全球经济转型，且所有与气候相关的行动都必须以公平和社会正义为基础。

(责编：罗知之、杨迪)

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