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科普“云问答”：“向科学要答案”

张盖伦 史 诗
2023年10月27日09:09 | 来源：科技日报
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原标题：科普“云问答”：“向科学要答案”

成都菁蓉湖畔，第81届世界科幻大会刚刚落下帷幕。在这场仰望“星云”，向未来发问的盛会中，全世界的科幻迷开启了一场“星际旅行”。大家在这里分享、探讨科幻如何照进现实，科幻如何激发想象力。

而在线上，关于科幻的交流一直如火如荼地进行着。

参加此次大会的科幻作家“分形橙子”热衷于在知乎上分享自己的观点。同时，很多提问也让他印象深刻。比如，“有没有一瞬间你突然意识到，这个世界好像是假的，或者说你发现了世界的‘bug’？”在这个问题下，有人分享了“心盲症”的体验：闭眼想东西时，大脑无法出现相应的画面；有人分享了自己濒死时的体验……“很多知友的回答非常有趣，引人思考——这个世界真的是真的吗？”“分形橙子”说。

线上交流对“社恐”人士格外友好，也更轻松、常态。这些参与线上讨论的网友来自五湖四海、各个领域。一个提问、一句回答，或许都能成为科幻作品的养料。

像“分形橙子”一样的当代新职人，在各自领域都有着相应的知识、经验和技能，他们对世界有着自己的认知和判断，是知乎的主流用户。

近期，由科普中国和知乎举办的年度科学活动“向科学要答案”活动正火热进行。大量新职人聚集在知乎社区，分享科技热点新闻解读和科幻文学创作经历，科普专家以及科学爱好者脑洞大开，实现科学和科幻碰撞，理性和疯狂齐飞。

硬核型脑洞：科幻根植于科学本身

前段时间，物理界一则新闻颇引人关注：常温常压超导体被发现。大家兴奋又疑虑，期待着一场变革。如果能简简单单就实现超导，未来将会怎样？

“向科学要答案”中主题为“科学幻想盛宴”的圆桌讨论里，也抛出这样的问题。

知乎答主赵泠给出了一个有些“泼冷水”的回答：“大量生产的常温超导材料”有多大用，取决于这些材料的失超条件，加工难度，力学特性，在电机、电线等装置里与其他材料的互动状况，故障时引起火灾、爆炸、有毒烟雾的概率等各种因素。具体的材料未必能发挥胜过铜、铝的作用。

中国科学院物理研究所研究员、知乎答主“飞贼科斯”从事的就是超导方面的基础研究。他引用了多篇论文，介绍常压室温超导。“飞贼科斯”指出，这是超导领域每隔几年就会出现几次的新闻。但目前为止，还没有任何一个关于“常压室温超导”的结果经得住同行的推敲和重复实验验证。

科幻作家、知乎答主严曦（曼斯雷德）的作品《造神年代》实体书已在世界科幻大会上正式发布。在这部强人工智能长篇科幻小说中，严曦将信息技术、认知科学这些非常“硬”的知识点用颇为通俗的语言呈现出来，为读者填补知识盲点。

严曦还喜欢钻研感兴趣的科学知识。他在知乎上发表了很多科普文章，交流后不乏灵感迸发。在知乎搜索严曦的文章，总能感受到硬核科技的渗透和幽默通俗的表达。

“为什么植物没有进化出大脑或者思想体？”正是这样一个看似平常的问题，在严曦第一次回答后，引发了大批人在知乎上进行更为深入地探讨。

“酣畅淋漓！”严曦如此形容这场思想交锋，“我用13000多字作了系列回复，知乎平台的强互动性让我融入到科学思想的碰撞中。”

近未来型脑洞：“大模型幻觉”何解

大模型是当下正火的AI概念。但大模型普遍存在“一本正经地胡说八道”的现象，这被称为“大模型幻觉”。在知乎上就有这样一个问题：当大模型幻觉完全消失，会对世界产生哪些影响？

在云问科技算法工程师、知乎答主刘聪看来，大模型出现幻觉的原因，主要还是跟原始训练数据本身就存在虚假信息和模型解码策略相关。

“如果大模型生成的内容100%准确，很多职业也将完全消失，到那时，人类根据大模型的指示按部就班就好。”刘聪说。

大模型这股浪潮的源头正是ChatGPT。知乎答主“桔了个仔”也参与了讨论，“即使大模型幻觉消失，作为使用者，也不要轻信AI。”他看到ChatGPT火爆后，竟有人在知乎上用ChatGPT的内容当论据反驳他人。“大模型就是美丽的海域，采用海量数据进行训练，展示出了通用人工智能的曙光。而幻觉就是大模型海域中的塞壬女妖，令掉以轻心的人受到欺骗。”

如果真的出现通用人工智能会怎样？在北京邮电大学人机交互与认知实验室主任刘伟看来，通用人工智能是一个庞大的科学挑战。如果它诞生，将不可避免地大大改变社会关系、生产关系等。

飞扬型脑洞：外星人孕育了人类？

前段时间，墨西哥宣布发现了外星人，还公布了两具外星人尸体。大脑袋，凸眼睛，和影视作品中的外星人实在过于类似。

在科幻作家的笔下，有许多与众不同的外星人形象。比如，纯能量化的外星人，由场构成生命；星云生物，个体看上去很像太空中的龙卷风；极度抽象的几何图形；机械生命，大脑是芯片，电流和磁场是血液；气体生物；毫米级体型的生物，有着基于晶体的骨骼……

知乎答主“麻瓜”认为，很可能就算见到了外星人，人类也不认为这是生命，因为高级外星生命可能没有自我意识和灵魂。

一些科幻小说里甚至会出现这样的场景：一颗没有自我意识的星球在吸收地球的沟通规则后和人类交流，但实际上，所有的沟通都没有灵魂，只是一种数据模型的往返。

“人一直站在自己的视角看世界。但客观规律、数学模型、磁场、电场、力场，这些所谓的客观存在，是不是也是生命呢？”“麻瓜”感叹，或许我们也只是宏大外星生命孕育的一些渺小寄生物。

无论你的脑洞有多大，在知乎这片没有枷锁的想象力聚集地，都能等到一个回答。正如“分形橙子”所言，他愿意参与其中，和知友一起，让想象力腾飞。

(责编：罗知之、杨迪)
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