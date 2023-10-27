原标题：为飞天之旅精准“导航”

作为我国载人航天工程副总指挥单位，在此次神舟十七号载人飞行任务中，中国电科在陆海空天布设了航天测控通信网，并为交会对接打造了性能更优异的激光交会对接雷达等关键设备，全力保障任务成功。

如果说发射过程就如同坐在一辆平稳的“车”上，要想“车”开得安全，“导航”首先得准。为天地之旅精准“导航”，中国电科配备的陆海天基测控通信系统是航天器在太空与地面联系的唯一纽带，通过遥测、外测，对运载火箭、神舟飞船进行轨道测量、遥测遥控和数据传输，确保进入理想轨道。其中，运用的“基带池”新技术体制具备自动化运行能力，就像飞机的自动驾驶仪。“每次航天发射任务，基带池就像一个‘万能接口’，能够兼容不同信号形式、不同频点，通过资源分配、指令提前下发，再将处理后的信号传送回去，实现‘自动驾驶’。”技术专家介绍。

为打造不卡顿的通信环境，中国电科配备的天地通监控中心系统和数十台套雷达及地面、船载测控通信设备，在天地间架起完整、清晰、流畅的宽带通信大桥。其中，中国电科研制的天链地面终端站是数据中继卫星系统的重要组成部分，通过自主研制的全国产化平台监控系统，可实现链路资源的自动化分配及故障自动处置，提高了任务运行的可靠性。

太空对接，需精准丈量。“在飞船与空间站交会对接的接近段和靠拢段，激光交会对接雷达可以提供精确定位和测量支撑。”技术专家表示，在飞船制导、导航与控制分系统引导下，激光交会对接雷达可以完成对有限空域内目标飞行器的搜索、捕获、跟踪测量，实时获取相对距离、距离变化率、视线角、视线角度变化率等参数，为实现快速交会对接提供保障。

在这个过程中，雷达内部的混合式步进电机和精密器件也实时在线，驱动交会对接高效完成。通过驱动控制器的细分控制，混合式步进电机在单电机驱动下实现精度高、平稳性好的精准细分微动，控制激光雷达的精准扫描，从而引导对接任务成功完成。配备的某射频组件动态高、噪声小、灵敏度高，可实现远距离捕获、稳定跟踪、精准导引等功能，保障交会对接顺利完成。此外，配备的三维综合立体显示系统，可针对交会对接过程，进行地面控制及综合展示，为任务执行提供有效依据。

（本报记者 崔兴毅 本报通讯员 王雪姣）

(责编：罗知之、杨迪)

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