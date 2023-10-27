原标题：《中国矿产资源报告2023》发布

本报天津10月26日电（记者杨舒）2023（第二十五届）中国国际矿业大会26日在天津开幕，由自然资源部编制的《中国矿产资源报告2023》同日发布。报告显示，2022年，我国油气勘查在塔里木、准噶尔、渤海湾和四川等大型含油气盆地的新层系、新类型和新区带获得重大突破。

报告介绍，截至2022年底，全国已发现173种矿产，其中，能源矿产13种，金属矿产59种，非金属矿产95种，水气矿产6种。2022年中国油气和非油气矿产地质勘查投资实现双增长，新发现矿产地132处。

2022年，我国常规油气勘查在多个盆地取得突破。在塔里木盆地富满油田东部发现富油气新区带，顺北油田多口井获高产油气流，落实两条亿吨级超深层凝析油气富集新区带。准噶尔盆地南缘中段8000米以深钻获高产油气流。渤海湾盆地保定凹陷浅层新区、杨武寨构造和葵花岛构造深层新层系获高产油气流。河套盆地开辟了临河坳陷中部油气增储新方向。琼东南盆地发现我国首个深水深层大型气田。珠江口盆地开平凹陷深水古近系也开辟了勘探新区。

在非常规油气勘查方面，我国页岩气勘查在四川盆地及周缘威远渝西深层、普光气田浅层、井研—犍为寒武系、梁平和红星二叠系、新场复杂构造深层、丁山构造深层等取得新突破。在鄂尔多斯盆地、渤海湾盆地、苏北盆地、北部湾盆地等非常规石油新层系、新类型和新区勘查取得成效，将成为今后石油稳产的重要接替领域。鄂尔多斯盆地东缘临兴、神府等地区的深层煤层气勘查也获得重要突破。

在非油气矿产勘查方面，煤、铁、铜、金、“三稀”等矿产勘查同样取得重大进展。2022年，我国铜、铅、锌、镍、钴、锂、铍、镓、锗、萤石、晶质石墨等矿产资源储量均大幅增长。

(责编：罗知之、杨迪)

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