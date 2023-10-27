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国家金融监督管理总局：支持对专利权等无形资产研发提供贷款

杜雨萌
2023年10月27日09:16 | 来源：证券日报
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原标题：国家金融监督管理总局：支持对专利权等无形资产研发提供贷款

10月26日，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会，介绍《专利转化运用专项行动方案（2023-2025年）》（以下简称《行动方案》）有关情况。

数据显示，截至2022年底，中央企业拥有有效专利数量121.6万项，其中发明专利50.5万项，较党的十八大前分别提高了6.3倍和9倍。

国务院国有资产监督管理委员会科技创新局负责人方磊表示，下一步，国务院国资委将按照《行动方案》要求，以提高专利质量、提升转化运用效益为导向，推动中央企业知识产权工作再上新台阶。一是推动高质量创造。联合国家知识产权局制定中央企业高价值专利工作指引，在重要行业领域培育更多的高价值专利。二是推动高水平布局。指导中央企业在关键核心技术攻关、原创技术策源地建设、新兴产业发展中布局重点专利，强化专利全球化布局。三是推动高效益运用。支持中央企业联合产业链上下游建设知识产权运营中心、重点产业专利池，支持企业建立健全专利转化激励机制，推动有关具体政策加快落地。四是推动高效率产出。优化专利评价体系，引导企业深入挖掘存量专利价值，持续提升专利转化率。

不只是中央企业，民营科技型中小企业也是我国培育发展新动能、推动高质量发展的重要力量。截至2022年底，科技型中小企业有效发明专利占国内企业有效发明专利总量的21.0%，专利申请积极活跃，在制造业领域的投资也在稳步上升。

国家知识产权局局长申长雨称，这次《行动方案》将以专利产业化促进中小企业成长作为重点任务加以部署，国家知识产权局将会同有关部门认真加以落实。一是在技术供给方面，通过专利开放许可等制度，促进高校科研机构专利加速向中小企业转移转化，为中小企业技术赋能。二是在金融支持方面，加大知识产权质押融资服务力度，提升信贷规模和融资便利度。三是在服务支撑方面，完善专利权转让服务，拓展专利代理机构服务领域，开展专利转化运用服务与科技型中小企业精准对接等。

工信部科技司负责人任爱光也表示，下一步，工信部将按照《行动方案》要求，着力打通专利转化运用关键堵点，提升知识产权强链护链水平。一是引导各类创新主体做好高质量知识产权组合布局，提升产业竞争力和市场效益。二是强化重点产业链上下游知识产权协同运用，提高企业知识产权管理和运用能力。三是开展跨领域融合背景下知识产权运用规则、前沿技术领域知识产权保护规则等研究，做好重点产业知识产权保护。四是进一步深化知识产权国际合作。

国家金融监督管理总局法规工作相关负责人杜墨表示，下一步，国家金融监督管理总局将修订出台相关贷款管理办法，支持银行对专利权等无形资产的研发提供贷款，允许根据业务特征、运行模式等灵活安排，满足不同的专利研发和转化需求。

(责编：罗知之、杨迪)
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