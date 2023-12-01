透过屏幕游览名胜，与历史进行一场穿越时空的可视化对话。近年来，数字经济为智慧文旅高质量发展增添了新动能：在湖南，“张家界智慧旅游”平台实现便捷和智能的全域旅游体验，成为全国智慧旅游的标杆；在甘肃，“一部手机游甘肃”平台让来甘游客“吃、住、行、游、购、娱”等方面的需求得到一站式解决，探索出一条“数字文旅”的甘肃路径；在浙江，“红色资源在线”应用的上线让青年人爱上红色文化。

这些数字文旅的典型代表背后，中国电信的全域旅游大数据平台功不可没。正是通过平台的应用赋能，实现了数字文旅的深度融合。该平台推动了“客户—市场—政府”融合的高质量发展，成为文旅产业转型升级新引擎。

如何让数字技术和旅游行业深度融合实现高质量发展？中国电信文宣行业事业部总裁徐守峰介绍，通过在全国设立分支机构及六大研发基地，全域旅游大数据平台充分发挥云网融合、5G、云计算、物联网、大数据等技术优势，以先进科技赋能旅游行业。

数字化技术擦亮大美中国 “鲜明底色”

近年来，在多重因素推动下，越来越多的城市开始关注智慧旅游建设，深入发展大众旅游和智慧旅游，创新旅游产品体系，改善旅游消费体验。

在湖南，“张家界智慧旅游”平台通过“一屏管”（指挥中心），“一机游”（游客端），“一机看”（移动指挥端）， “一码行”（预约码+健康防疫），“商户管理系统”五大板块，让游客实现了出行便捷，放心消费；让政府能够智能监管，科学分析，精准调度；让商家服务更规范，营收也实现了大幅增长。

“对拥有绝版风景的张家界而言，作为湖南的重要‘会客厅’，不仅要通过线下景色吸引世界各地游客，还要拓展互联网数字‘疆域’，让旅游产业在线上完成智慧蝶变，‘景+网’跨界融合，孕育出旅游智慧化新场景。”景区相关负责人表示，立足景区自然资源，依托全域旅游平台优势，为推动享有全球知名度和美誉度的世界一流旅游目的地打下了坚实的基础。

据了解，张家界市从2016年开始建设智慧旅游系统，到2021年，建起了全面态势感知、全域管控覆盖、全程沉浸式互动的全域旅游新业态；形成了管理科学、服务优质、反应快捷的“智慧旅游”体系，树立了在全国独树一帜的智慧旅游“张家界模式”。

2022年，借助首届湖南旅游发展大会的东风，张家界市再度对智慧旅游系统进行升级改造。11月15日，张家界市智慧旅游平台正式上线。“一屏管”“一机游”“一机看”“一码行”“一片云”（算力、存储、备份和安全能力）等，让游客感受张家界旅游的科技元素。

数字化技术助力 “智”享丝路之美

近年来，在推动自驾游向更高质量发展的同时，全国各地文旅部门也在不断完善“自驾+”新业态，通过强化自身旅游基础设施建设和丰富业态种类，加速了文旅产业发展。在中国电信打造的智慧文旅项目中，有一项 " 一部手机游甘肃 " 吸引了不少游客。

登陆“一部手机游甘肃”手机端H5，输入出发地和目的地就可智能规划出“如意甘肃”自驾线路，一站式解决了游客“吃、住、行、游、购、娱”等需求，为甘肃自驾游游客解决了出行体验的难题。同时，可了解甘肃“自驾+”新业态玩法，让“科技之光”照亮甘肃省文化和旅游高质量发展之路。

“这是甘肃省旅游发展委员会（以下简称为甘肃省旅发委）和中国电信合作开发的数字化旅游信息综合平台。为游客解决了‘游前—游中—游后’的所有涉旅服务与问题。”甘肃省旅发委相关负责人表示，依托全域旅游平台打造的优势，平台包含了景区导览、周边游、自驾游、乡村游、产品预订、文旅政务服务、业态服务、运营管理服务等应用，这些应用涵盖了出游需求的方方面面，真正做到了以用户为中心，实现一站式便民旅游服务，让游客从不一样的角度感受甘肃。

“中国电信为此建立的标准化平台核心业务体系、技术体系，为所有的应用服务奠定了可靠的基础支撑服务。”中国电信相关负责人表示，以大数据、云计算等新技术，进行多维度数据资源整合，完成了公安、交通、银联运营商等 12 类数据类接入，通过这些数据提供超过 70 类数据分析模型，为甘肃省文旅市场发展规划及管理决策提供了有效的数据保障，进一步提升了甘肃省智慧旅游的建设，促进了旅游业向信息化、智能化、便捷化转变，目的就是为旅游人群提供便利。

数据显示，截至目前，甘肃省文化和旅游厅利用自身建立的智慧平台和科技手段，完成了旅游景区视频监控信号5A级景区100%接入，4A级景区80%接入。“解决了重点景区‘看不见、呼不应、连不上、管不住’的难题，提升了国家和省市县四级联动应急指挥能力。”相关负责人介绍。

数字技术赋能赓续“红色”血脉

大美中国，山河壮阔，既要用好旅游资源，更要赓续红色根脉，弘扬红色文化。

据不完全统计，浙江有各类红色遗迹上千处，在推动加强红色教育上具有得天独厚的条件。如何让数字技术赋能红色教育的高质量发展？“红色资源在线”的上线应用为青年人爱上红色文化，守好红色根脉提供了平台优势。

据中国电信相关负责人介绍，“红色资源在线”平台在开发过程中运用5G、大数据分析、可视化展示等先进技术，构建了1网1库1云3端+N个应用，面向保护、传承、弘扬场景中各类不同的应用，使用灵活弹性的架构为用户提供最便捷、安全、性价比最高的网络，并在三个试点实现验证，形成了红色文化的品牌，真正让红色资源“火”了起来。

“把握‘数字中国’和旅游业现代化建设的新趋势，得到了广泛地区和企业的积极响应。” 中国旅游研究院（文化和旅游部数据中心）胡咏君博士表示，加快推进数字化、网络化、智能化为特征的智慧旅游是“十四五”时期旅游业发展的重要方向，在“数字中国”建设的背景下，科技、数据正在加速发展形成新的动能，一批智慧旅游企业和创新项目蓬勃兴起。

“把丰富的行业经验、完善的产品能力体系和全行业高效一体的统筹能力作为服务客户的强力保障。”徐守峰表示，数字化技术擦亮了大美中国的“鲜明底色”，中国电信将继续发挥5G、云计算、人工智能等数字化技术的驱动作用，为历史与文物赋予灵魂，让山川与湖海在“云端”共享。

(责编：曹淼、高雷)

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