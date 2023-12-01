人民网北京12月1日电 （记者杨曦）据国家能源局消息，继今年6月突破13亿千瓦后，全国可再生能源发电装机规模再创新高，截至10月底突破14亿千瓦，达到14.04亿千瓦，同比增长20.8%，约占全国发电总装机的49.9%。

图为被誉为“风电之都”的乌兰察布的大草原上，大型风力发电设备有序运转。人民网记者 杨曦摄

其中，水电4.2亿千瓦（常规水电3.7亿千瓦、抽水蓄能5004万千瓦）、风电4.04亿千瓦、光伏发电5.36亿千瓦、生物质发电0.44亿千瓦。预计年底全国可再生能源发电装机将突破14.5亿千瓦，风电光伏发电装机将突破10亿千瓦。

今年1至10月，全国可再生能源发电装机新增1.91亿千瓦，较去年同期增加近1亿千瓦，同比增长90.8%，占全国新增装机的76.4%。其中，水电新增844万千瓦、风电新增3731万千瓦、光伏发电新增1.42亿千瓦、生物质发电新增232万千瓦。预计2023年全国风电光伏发电新增装机将突破2亿千瓦。

今年1至10月，全国可再生能源发电量达到2.33万亿千瓦时，占全国总发电量的31.8%，其中，水电9805亿千瓦时、风电6968亿千瓦时、光伏4898亿千瓦时、生物质1640亿千瓦时。预计全年全国可再生能源发电量将达到3万亿千瓦时，约占全社会用电量的1/3。

(责编：杨曦、吕骞)

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