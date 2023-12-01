原标题：抖音新规禁止“大小号”不当引流获利 封禁多个百万粉丝矩阵号

为保护用户权益，针对黑灰产团伙试图以多账号（“大小号”）形式，有组织地发布大量低质、同质甚至违法违规内容且互相引流，不当获利的行为，近日，抖音官方账号发布了抖音打击矩阵号不当获利行为的最新规则。

《新规》明确，平台将严格打击有组织批量发布低质同质甚至违法违规内容的矩阵号；或者自身发布内容未违规，但通过其他违规账号（小号）引流不当获利的账号（大号）。据悉，抖音已按照《新规》要求严格处置多个百万粉丝以上的账号或矩阵号，清退违规MCN机构，并配合公安机关打击犯罪团伙，抓获157名犯罪嫌疑人。

严惩不当获利“大号”

抖音安全中心相关负责人透露，黑灰产组织近期开始以多个“小号”重复低质投稿、刷粉刷赞、高频关注点赞等方式诱导用户关注，随后将后者引流至矩阵号内“大号”使其迅速涨粉，最终“大号”通过各种变现行为不当获利。即使“小号”因违规被处罚，黑灰产组织也会注册新号继续违规运营，持续向“合规”且“未受处罚”的大号引流。

《新规》表示，上述内容和行为，一方面使广大用户不断面临违规或低质内容，甚至遭遇诈骗风险；另一方面，易对创作者产生不良引导，挤压原创、优质内容空间。

此次发布的《新规》明确，对于上述不当获利的矩阵号，一经查实，抖音会对涉及的全部账号（大小号），统一严格处置。其中，平台将根据其具体违规情节处理“小号”；针对“大号”，则将按照“不当获利”的新规则处罚。具体处置方式包括但不限于取消其投稿和营利权限、抹除粉丝、封禁账号、清退违规账号所属MCN机构等。情节严重者，抖音将上报公安机关，全力协查打击。

封禁多个违规百万粉账号及矩阵号

《新规》试运行期间，抖音启动了专项巡查，并公布了一批打击案例。

其中，有团伙性矩阵号利用多个“小号”发布同质化低俗内容，不当引发关注，再通过昵称、签名等形式向“大号”“徐**1”引流。前者被平台封禁后，黑灰产团伙又试图注册多个新号，继续违规，团伙整体粉丝数超过70万。

此外，有团伙性无医疗资质矩阵号，通过多个“小号”发布寻医问诊内容，引导用户关注“大号”，最终，由“大号”违规诱导用户至线下就医问诊。经查，该团伙矩阵号数量超过30个；还有某地一月子中心批量注册超过40个账号，“大号”发布视频后，其余“小号”集中在其视频评论区发布虚假“好评”，诱导用户关注“大号”，并最终由其引流用户至线下月子中心消费。

根据《新规》，抖音已对包括上述违规账号在内，多个粉丝数超百万的矩阵号（“大小号”）统一实施粉丝抹除、取消营利权限和无限期封禁等处置；对相关MCN机构予以清退；同时，平台还将相关线索上报公安机关，协助打击数个违法犯罪团伙，抓获157名犯罪嫌疑人。

据悉，《新规》将于2023年12月1日起正式生效。 “抖音将持续打击‘大小号’不当获利等各类黑灰产账号和行为”，上述平台安全中心负责人表示，“我们希望以此服务大家产生更多优质的原创内容。”

(责编：曹淼、杨迪)

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