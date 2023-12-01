人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

惠普亮相首届中国国际供应链促进博览会  

2023年12月01日08:34 | 来源：中国网
小字号

原标题：惠普亮相首届中国国际供应链促进博览会， 持续构建完善在华供应链体系

首届中国国际供应链促进博览会(以下简称链博会)于11月28日在北京开幕。惠普亮相链博会数字科技链展区，全面呈现其在中国40年来与中国经济及产业共同发展的历程，在可持续发展方面取得的成果，再次强化了惠普“在中国，为中国”的战略，专注于通过创新为客户打造高品质的产品和服务，深化本土合作，持续构建完善在华供应链体系。

惠普公司全球资深副总裁、大中华区总裁庄正松表示：“作为一家全球性公司，惠普的供应链需要凝聚合力，以满足全球客户的需求。中国市场是惠普打造韧性时代下全球供应链的重要一环。过去40年间，惠普始终秉承‘在中国，为中国’的发展理念，以技术创新推动产业升级，建立强大的本土研发中心和供应链，引入和推动先进制造理念和体系落地中国，并在中国完成研发、生产、销售全链条的价值循环，助力中国多地实现产业升级，为促进本土合作伙伴高质量发展以及经济增长做出更多贡献。”

作为首家中美合资的高科技企业，惠普在中国40年的发展与新一代信息技术的升级和数字科技的腾飞密不可分。在链博会“数字科技创造智慧时代”专题论坛中，惠普与行业同仁对智慧时代下产业链的发展展开讨论。惠普将不断创新产品和技术，顺应智慧时代的发展要求，搭乘政府大力推动科技创新发展的东风，为供应链合作伙伴提供不可或缺的软硬件和技术支撑。

技术创新助力产业智能升级、赋能行业转型

数据显示：2022年，我国数字经济规模达到50.2万亿元，同比增加4.68万亿元。数字经济占GDP比重达到41.5%。目前中国的数字经济已进入了深化应用、普惠共享的融合协同阶段，数字化转型和创新成为企业高质量发展的“必答题”，惠普正积极响应中国“数实融合”的发展路径，持续加强在中国智能制造领域的产业升级。

高算力解决方案赋能产业链数智化转型升级：近年来，在政策支持、技术驱动和生态推进下，智能制造成为中国推进“制造强国”战略的主攻方向，惠普系统解决方案融合了新一代的信息技术和高算力，惠普Z系列工作站产品提供了强大的计算资源和存储性能，持续助推产业技术变革和优化升级。2019年，惠普启动了“SurePartner”项目，支持本地供应商采用大数据、工业互联网等新技术进行智能升级，提高生产力、灵活性和安全性，从而惠及整个产业链。

技术研发驱动全价值链提质增效：惠普响应创新驱动发展战略，不断增加在中国的研发投入。2023年，惠普在重庆设立的研发中心，全面导入自动化、高精度、高可靠性的研发测试与设备，将建成业内领先的实验室，为惠普全球业务提供支撑性研发分析能力。在重庆研发中心的基础上，惠普还引入了50家上下游供应链企业，开展协同创新、研发合作，实现全价值链的提质增效。

山海两地产业集群，构建完善本土供应链体系

惠普在以技术研发助力产业数智化转型升级的同时，还通过生产基地建设，构建了完善的本土供应链体系。惠普帮助重庆建设全球最大的笔记本生产基地，助力威海建立全球最大的打印机生产基地，推动两地完备的供应链体系构建，形成智能终端产业集群，带动资金、产能、技术和人才集聚，帮助当地打通物流渠道、发展本地配套设施，以技术成果推动本土供应链持续创新升级。

“重庆造”，打造中西部“硅谷”：早在2009年，惠普就在重庆设立了个人计算机和外围设备生产基地。今年9月，惠普“重庆造”第4亿台电脑成功下线，并与重庆市签订合作协议，共同推动西部陆海新通道、成渝地区双城经济圈和国家物流枢纽城市建设。目前，惠普已在重庆笔记本电脑基地改造了3个供应商的32条生产线，带动了中西部地区电子产品加工贸易产业的发展，推动重庆成为中西部地区的“信息产业谷”。

威海领军，完善产业配套布局：2017年，惠普在山东威海建立了惠普全球唯一自营的打印机生产基地，专门从事打印机、多功能一体机等高新技术电子产品的研发、生产和销售。惠普充分发挥龙头企业领军作用，带动了30多家配套企业落户威海，总投资1.4亿美元，从业人员13,000多人，在当地形成了完善的打印产品供应链体系。

40年来，惠普在华不断引入先进的技术与制造理念，聚焦行业数智化转型、精耕技术研发，为中国的信息技术及智能制造产业注入蓬勃的发展动力，带动供应链合作伙伴，产业生态和区域经济繁荣发展。

锚定可持续发展，“惠”享绿色未来

自成立伊始，惠普始终践行可持续发展理念。而今，面对气候变化带来的挑战，惠普更是积极推动自身的绿色转型，聚焦资源再利用，推进循环经济，坚定不移朝着低碳发展路线迈进。

身体力行，打造绿色低碳循环供应链：惠普将可持续发展理念融入产品设计、生产、制造、销售的价值链全过程，带动产业链上下游的合作伙伴共同将资源和能源的利用效率最大化，以实现全链路的节能减碳。2020年9月，惠普文印管理服务(MPS)获得了碳中和服务认证。该认证涵盖了惠普打印机、原装惠普耗材和纸张的整个生命周期碳排放量的中和，可带动全价值链低碳转型。在资源循环利用方面，惠普已回收了近100万个塑料瓶用于惠普原装硒鼓和墨盒制造，并推出多款含有海洋再生塑料的PC产品及显示器，有效降低塑料污染，提升再生能源的使用率。

携手合作伙伴，加速生态环境保护：在生态保护方面，惠普在中国开展了“秸秆托盘”项目，与供应商紧密合作，成功打造了成本可控、生产高效、质量优异的秸秆托盘生产方案，将原本当作农业垃圾焚烧的秸秆制成了运输托盘，显著降低了秸秆焚烧数量，减少碳排放及空气污染。不仅如此，惠普还携手世界自然基金会，促成福建及四川省的多个地区纸浆林森林认证(FSC林地认证)，抵消在产品和打印服务中用纸导致的森林砍伐。

未来，惠普将继续坚持“在中国，为中国”战略，深化本土合作，加大本土研发投入，继续为中国乃至全球市场打造更多符合客户需求的产品，持续构建完善在华供应链体系，以数字科技创新加快绿色实践，为中国信息技术产业升级提供持续动能，为中国经济繁荣和社会发展做出更大贡献。

(责编：曹淼、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
高通公司中国区董事长孟樸：5G+AI赋能千行百业 数字生活按下“加速键”
　　人民网北京12月1日电 （记者栗翘楚）11月28日，由中国贸促会主办的首届中国国际供应链促进博览会（以下简称“链博会”）在此拉开帷幕。在首届链博会上，515家中外企业和机构参展，设置智能汽车链、绿色农业链、清洁能源链、数字科技链、健康生活链等五大链条和供应链服务展区，集中展示各链条上中下游关键环节的新技术新产品新服务。…
财经观察：以税费红利支持民营经济发展壮大
　　民营经济是国民经济和社会发展的生力军，是扩大就业、改善民生、促进创业创新的重要力量。国家税务总局最新统计数据显示，今年1至10月份，全国新增减税降费及退税缓费16607亿元，其中民营经济纳税人是税费优惠政策的主要受益对象，金额占比近75%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部