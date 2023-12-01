原标题：惠普亮相首届中国国际供应链促进博览会， 持续构建完善在华供应链体系

首届中国国际供应链促进博览会(以下简称链博会)于11月28日在北京开幕。惠普亮相链博会数字科技链展区，全面呈现其在中国40年来与中国经济及产业共同发展的历程，在可持续发展方面取得的成果，再次强化了惠普“在中国，为中国”的战略，专注于通过创新为客户打造高品质的产品和服务，深化本土合作，持续构建完善在华供应链体系。

惠普公司全球资深副总裁、大中华区总裁庄正松表示：“作为一家全球性公司，惠普的供应链需要凝聚合力，以满足全球客户的需求。中国市场是惠普打造韧性时代下全球供应链的重要一环。过去40年间，惠普始终秉承‘在中国，为中国’的发展理念，以技术创新推动产业升级，建立强大的本土研发中心和供应链，引入和推动先进制造理念和体系落地中国，并在中国完成研发、生产、销售全链条的价值循环，助力中国多地实现产业升级，为促进本土合作伙伴高质量发展以及经济增长做出更多贡献。”

作为首家中美合资的高科技企业，惠普在中国40年的发展与新一代信息技术的升级和数字科技的腾飞密不可分。在链博会“数字科技创造智慧时代”专题论坛中，惠普与行业同仁对智慧时代下产业链的发展展开讨论。惠普将不断创新产品和技术，顺应智慧时代的发展要求，搭乘政府大力推动科技创新发展的东风，为供应链合作伙伴提供不可或缺的软硬件和技术支撑。

技术创新助力产业智能升级、赋能行业转型

数据显示：2022年，我国数字经济规模达到50.2万亿元，同比增加4.68万亿元。数字经济占GDP比重达到41.5%。目前中国的数字经济已进入了深化应用、普惠共享的融合协同阶段，数字化转型和创新成为企业高质量发展的“必答题”，惠普正积极响应中国“数实融合”的发展路径，持续加强在中国智能制造领域的产业升级。

高算力解决方案赋能产业链数智化转型升级：近年来，在政策支持、技术驱动和生态推进下，智能制造成为中国推进“制造强国”战略的主攻方向，惠普系统解决方案融合了新一代的信息技术和高算力，惠普Z系列工作站产品提供了强大的计算资源和存储性能，持续助推产业技术变革和优化升级。2019年，惠普启动了“SurePartner”项目，支持本地供应商采用大数据、工业互联网等新技术进行智能升级，提高生产力、灵活性和安全性，从而惠及整个产业链。

技术研发驱动全价值链提质增效：惠普响应创新驱动发展战略，不断增加在中国的研发投入。2023年，惠普在重庆设立的研发中心，全面导入自动化、高精度、高可靠性的研发测试与设备，将建成业内领先的实验室，为惠普全球业务提供支撑性研发分析能力。在重庆研发中心的基础上，惠普还引入了50家上下游供应链企业，开展协同创新、研发合作，实现全价值链的提质增效。

山海两地产业集群，构建完善本土供应链体系

惠普在以技术研发助力产业数智化转型升级的同时，还通过生产基地建设，构建了完善的本土供应链体系。惠普帮助重庆建设全球最大的笔记本生产基地，助力威海建立全球最大的打印机生产基地，推动两地完备的供应链体系构建，形成智能终端产业集群，带动资金、产能、技术和人才集聚，帮助当地打通物流渠道、发展本地配套设施，以技术成果推动本土供应链持续创新升级。

“重庆造”，打造中西部“硅谷”：早在2009年，惠普就在重庆设立了个人计算机和外围设备生产基地。今年9月，惠普“重庆造”第4亿台电脑成功下线，并与重庆市签订合作协议，共同推动西部陆海新通道、成渝地区双城经济圈和国家物流枢纽城市建设。目前，惠普已在重庆笔记本电脑基地改造了3个供应商的32条生产线，带动了中西部地区电子产品加工贸易产业的发展，推动重庆成为中西部地区的“信息产业谷”。

威海领军，完善产业配套布局：2017年，惠普在山东威海建立了惠普全球唯一自营的打印机生产基地，专门从事打印机、多功能一体机等高新技术电子产品的研发、生产和销售。惠普充分发挥龙头企业领军作用，带动了30多家配套企业落户威海，总投资1.4亿美元，从业人员13,000多人，在当地形成了完善的打印产品供应链体系。

40年来，惠普在华不断引入先进的技术与制造理念，聚焦行业数智化转型、精耕技术研发，为中国的信息技术及智能制造产业注入蓬勃的发展动力，带动供应链合作伙伴，产业生态和区域经济繁荣发展。

锚定可持续发展，“惠”享绿色未来

自成立伊始，惠普始终践行可持续发展理念。而今，面对气候变化带来的挑战，惠普更是积极推动自身的绿色转型，聚焦资源再利用，推进循环经济，坚定不移朝着低碳发展路线迈进。

身体力行，打造绿色低碳循环供应链：惠普将可持续发展理念融入产品设计、生产、制造、销售的价值链全过程，带动产业链上下游的合作伙伴共同将资源和能源的利用效率最大化，以实现全链路的节能减碳。2020年9月，惠普文印管理服务(MPS)获得了碳中和服务认证。该认证涵盖了惠普打印机、原装惠普耗材和纸张的整个生命周期碳排放量的中和，可带动全价值链低碳转型。在资源循环利用方面，惠普已回收了近100万个塑料瓶用于惠普原装硒鼓和墨盒制造，并推出多款含有海洋再生塑料的PC产品及显示器，有效降低塑料污染，提升再生能源的使用率。

携手合作伙伴，加速生态环境保护：在生态保护方面，惠普在中国开展了“秸秆托盘”项目，与供应商紧密合作，成功打造了成本可控、生产高效、质量优异的秸秆托盘生产方案，将原本当作农业垃圾焚烧的秸秆制成了运输托盘，显著降低了秸秆焚烧数量，减少碳排放及空气污染。不仅如此，惠普还携手世界自然基金会，促成福建及四川省的多个地区纸浆林森林认证(FSC林地认证)，抵消在产品和打印服务中用纸导致的森林砍伐。

未来，惠普将继续坚持“在中国，为中国”战略，深化本土合作，加大本土研发投入，继续为中国乃至全球市场打造更多符合客户需求的产品，持续构建完善在华供应链体系，以数字科技创新加快绿色实践，为中国信息技术产业升级提供持续动能，为中国经济繁荣和社会发展做出更大贡献。

(责编：曹淼、杨迪)

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