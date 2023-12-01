前10个月旅行服务进出口同比增长71.7% 继续保持增长最快服务贸易领域
2023年12月01日11:10 | 来源：人民网
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人民网北京12月1日电 （记者孙红丽）商务部1日发布数据显示，2023年前10个月，我国服务贸易继续保持增长态势。服务进出口总额53445.3亿元，同比增长8.7%。
数据显示，1至10月，我国服务出口21826.7亿元，下降7.4%；服务进口31618.6亿元，增长23.5%；服务贸易逆差9791.9亿元。主要呈现以下特点：
知识密集型服务贸易保持增长。1-10月，知识密集型服务进出口22308亿元，同比增长8.9%。其中，知识密集型服务出口12696.1亿元，增长10.4%，知识密集型服务进口9611.9亿元，增长7.1%。
旅行服务快速恢复。1-10月，旅行服务进出口11833.6亿元，同比增长71.7%，继续保持增长最快的服务贸易领域。其中，出口增长53.8%，进口增长73.2%。
(责编：孙红丽、吕骞)
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