观众了解现代农业服务全链条模式。

本报记者 白真智摄

外国参展商在了解节水灌溉系统。

本报记者 吕钟正摄

工作人员在展示远程驾驶平台。

本报记者 施 芳摄

中国国际展览中心（顺义馆）外景。

本报记者 张武军摄

智能汽车链——

“积极助力绿色可持续出行”

本报记者 吴 刚

狭窄道路会车让车、人行道礼让行人、城区道路避让特殊车辆……在首届中国国际供应链促进博览会智能汽车链展区，博世（中国）投资有限公司（以下简称“博世中国”）展台的高阶智能驾驶吸引不少观众排队体验。

展台工作人员介绍，针对中国汽车市场在智能化、电气化方面的发展趋势，博世中国积极开发创新解决方案，并将新技术率先投入中国市场。这款高阶智能驾驶解决方案就是为中国市场量身打造的，很快将投入量产。除了高阶智能驾驶解决方案，在本届链博会上，博世中国还展出了氢燃料电池应用解决方案、新一代智能解耦制动系统等一系列创新成果。

作为汽车供应链中的重要一环，博世中国长期坚持本土化战略，持续增强在华研发和生产实力。今年3月，总投资额约70亿元的博世新能源汽车核心部件及自动驾驶研发制造基地在苏州奠基；9月，合资公司联合汽车电子实现了800V电桥的首次批产；11月，博世氢动力系统（重庆）有限公司新工厂正式投入使用……

博世中国总裁陈玉东表示，随着中国新能源汽车以及智能驾驶领域的快速发展，博世中国不断加大在中国的投资，积极布局关键技术领域。“我们希望通过进一步投资布局并与本土伙伴合作，把握机遇，积极助力绿色可持续出行。”陈玉东说。

绿色农业链——

“为农户寻找优秀的合作伙伴”

本报记者 陈尚文

“这是保加利亚的传统玫瑰精油吗？”“1克玫瑰精油需要多少玫瑰花瓣蒸馏加工？”……首届链博会绿色农业链展区的保加利亚中央合作社展位，被前来问询洽谈的专业采购者、观众围得水泄不通。“中国市场的巨大潜力和客商的高涨热情让我印象深刻。”保加利亚中央合作社副主席万妮雅·波克列娃感慨道。

保加利亚中央合作社由600多个消费合作社、11万个合作社成员组成，服务范围覆盖该国2000多个城镇和村庄。波克列娃说，此次有幸受中华全国供销合作总社和国际合作社联盟邀请，参加首届链博会的“国际合作社联盟国际合作社供应链展”，“我们非常珍惜这次机会。中国不断扩大高水平对外开放，让中国大市场成为世界共享的大市场，这对全球产业链供应链稳定至关重要。”

护肤品、草药茶、矿泉水……琳琅满目的商品将10平方米大小的展位摆得满满当当，占据中心位置的玫瑰产品格外抢眼。据波克列娃介绍，保加利亚已成为世界最大的玫瑰精油生产国，“通过参加链博会，我们希望进一步拓宽产品销路，为农户寻找优秀的合作伙伴，结识更多新的朋友。”

链博会上，包括保加利亚中央合作社在内，共有来自15个国家的22家合作社参展，重点展示了农业供应链生产、流通、消费各个环节上中外合作社的特色产品和服务，展示中外合作社在农业供应链各个环节开展国际合作的实力和潜力。

清洁能源链——

“促进清洁能源产业健康有序发展”

本报记者 黄发红

餐厨废弃油脂也能驱动飞机飞行？首届链博会上，霍尼韦尔公司就带来了这样一项清洁能源解决方案。

在绿色低碳出行方面，新能源汽车发展已经进入“快车道”，但在航空领域实现清洁能源替代却并不容易。

可持续航空燃料的出现为航空业碳减排提供了可能。霍尼韦尔特性材料和技术集团亚太区可持续发展业务负责人鲍海蕾介绍，用可再生原料生产航空燃料，目前主要有3条技术路径。一是用废弃油脂、地沟油，通过生物提炼技术生产航空燃料。二是用生物质乙醇生产航空燃料，主要用玉米基、纤维素基或糖基乙醇作为原料，制成可持续航空燃料。目前在中国主要以纤维素乙醇为主，即以废弃农作物秸秆为乙醇原料生产航空燃料。三是用二氧化碳及绿氢合成甲醇作为原料，再转化为航空燃料。中国在可持续航空燃料生产方面拥有很大潜力。

与石油基燃料相比，通过生物提炼等技术生产的可持续航空燃料，最多可以减少80%的温室气体排放。

霍尼韦尔相关负责人余锋表示，“双碳”目标为行业技术创新和应用孕育了发展潜力，给供应链上下游企业加强可持续发展实践提供了新的动力。“提升产业链供应链韧性、加强国际合作和交流，将促进清洁能源产业健康有序发展。作为全球首个以供应链为主题的国家级展会，链博会让全球企业携手成链、共同发展。”余锋说。

数字科技链——

“数字化使供应链更高效”

本报记者 黄发红

“这块牛排来自哪里？”在首届链博会数字科技链展区思爱普公司展台，观众饶有兴致地指着展台屏幕上的牛肉，询问讲解员。

思爱普的这套智慧供应链管理系统，可以直观展示牛肉的供应链信息，从牛肉的海外产地和牧场信息，到产品批次、运输港口和全程冷链运输温度，都能实时查询。通过这样一套商业网络系统，思爱普可以给客户提供供应链上下游的数据信息，让企业和消费者了解从牧场到餐桌的产品追溯。它不仅支持产业链上下游间交换产品批次信息并发出预警，也能在涉及产品召回时进行高效协同。

思爱普全球高级副总裁、全球研发网络总裁柯曼表示，思爱普一直致力于用科技助力供应链的发展管理，所从事的专业领域与链博会的主题不谋而合。

此次参展，思爱普带来了商业AI、汽车网络平台等数字化供应链、绿色供应链创新技术与应用。通过首次利用中德双向直播互动的方式，思爱普全面展示了位于德国的工业4.0中心和数字化供应链展厅，以期赋能更多新型中国企业打造韧性、绿色的全球供应链。

“数字化使供应链更高效，企业也能获得更多利润。”柯曼说，这也让企业对供应链有更清晰的了解和掌握，更快对供需变化进行调整。此外，通过供应链数字化还能准确监测“碳足迹”和碳排放，让企业更好地管理和实现低碳目标。

健康生活链——

“通过中国供应世界、链接世界”

本报记者 陈尚文

磁共振能实现疾病的精准筛查，一根粗细不足头发丝1%的超导线，正是磁共振中核心技术磁体的关键。在首届链博会健康生活链展区，通用电气医疗公司展示的一排超导线原材料，核心供货商均来自中国。

在本届链博会上，通用电气医疗携20余家核心供应商参展，通过展示CT、磁共振、手术机、超声等设备的整机和关键零部件，展现企业联合供应链上下游合作伙伴构建的京津冀、长三角、成渝、大湾区四大产业链生态圈。

与国药集团共同发布全新医疗设备合资公司品牌“国药影像”，与通用技术集团关于医疗影像数字化深度合作达成共识，与19家供应商伙伴发布合作宣言……通用电气医疗在链博会上收获颇多。

“我们正通过中国供应世界、链接世界。”通用电气医疗全球首席供应链运营官和客户服务业务总裁史达健表示，链博会搭建了宝贵舞台，促进贸易与投资，推动全球经济复苏增长。如今，该公司全球销售的产品中，近70%的CT、50%的磁共振、40%的超声设备均产自中国。

在通用电气医疗全球执行副总裁张轶昊看来，中国医疗器械市场规模持续增长，产业集聚带来的协同效应、溢出效应和自增强效应不断显现，且产业集群反哺创新，促进产业可持续发展。“中国市场需求的持续上升和营商环境的不断优化，对跨国企业形成了强大吸引力。”张轶昊表示。

《 人民日报 》（ 2023年12月01日 06 版）

(责编：杨曦、陈键)

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