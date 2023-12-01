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2023国民消费大会特别策划“共话消费”

立邦于文丽：“刷新”美好生活 助力消费者“为家添色”

2023年12月01日15:00 | 来源：人民网
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为进一步提振消费信心、恢复市场活力，近日，由人民网主办的“2023国民消费大会”在京举行，大会发布了“2023国民消费创新案例”结果。大会期间，人民网推出特别策划“共话消费”，对话“2023国民消费创新案例”代表，以期传递消费新趋势，展示国民消费领域的发展成果。

本期对话嘉宾：立邦中国iColor首席运营官 于文丽

人民网：从三季度发布数据来看，中国消费尤其是服务消费呈现反弹和恢复的良好态势。结合您所在行业来看，您如何看待行业今年以来的发展情况，出现了哪些新情况新变化？

于文丽：今年，家装行业整体经济在逐渐回暖，尤其是三季度各城市陆续出台“认房不认贷”“首付比例下调”等一系列政策，有利支持合理性住房消费需求的释放；二手房成交量逐步提升，这为家装消费行业尤其是重涂业务的发展带来更多的机会。消费者对于居住方面的消费意愿并未减少，且更为理性，更注重环保等刚性需求。

人民网：在当下的市场环境中，消费品牌要如何创新发展，抓住新一代消费者的心？

于文丽： 近年来，消费市场呈现出个性化、场景化、在线化、“种草”化特性，“Z世代”作为消费主力军也越来越受到关注。为提升服务对消费者的整体便利性，立邦构建了“数字化”履约链路，让消费者从最初选择到最后交付的整个流程都在线可视化，让年轻消费者“所见即所得”。例如2018年，我们就顺应消费者在线行为的趋势变化，构建了刷新服务全链路数字化体系，消费者无需亲临现场，通过手机移动端即可见施工过程，实现全链路的履约透传在线化，做到全程无纸化。消费者不用多跑趟、多费心、多动手，即可获得高“颜价比”的场景解决方案。为满足消费者对服务及时性的需求，我们又于2022年在社区开设立邦刷新服务小区店，打通“最后一公里”，实现快速响应。

人民网：打造一个优秀的消费品牌，应具备哪些条件？为抓住时代机遇，如何增强品牌对需求变化的韧性？

于文丽：增强品牌对需求变化的韧性，关键在于企业能否保持为消费者持续提供优质服务的初心。近年来，互联网家装渗透率持续上升，线上家装消费加速增长，年轻一代正在成为家装消费主力。面对不断变化的市场环境和消费者需求，立邦借助数智化渠道赋能品牌增长，不断完善线上线下相互融合的双渠道布局，以“互联网+”思维，为更多消费者刷新美好生活。

立邦刷新服务在数字化转型方面，实施了一系列创新的数字化方案，包括个性化预约体验、智能化定制方案、数字化合同签署、数字化施工方法、数字化验收和质保管理、数据安全与隐私保护等，为用户提供高品质、个性化的服务，提升刷新全链路消费体验。

人民网：作为此次消费创新案例的代表，您有哪些经验和心得与大家分享？

于文丽：数字时代背景下，新一代信息技术加速发展，呼唤企业加强前瞻性战略思维，紧抓数字时代新机遇，拥抱数字化浪潮，以数据要素为核心，持续推进数字化转型升级。对于头部领军企业，更应充分发挥数字化新优势，引领产业链协同发展，进一步提升产业主导力，实现由“领军者”向“重塑者”的跃升。企业需要重新审视转型的愿景与战略，依托强大的数字核心能力，开启全面重塑，进入企业数字化转型新阶段。

立邦刷新服务多年来持续的业务创新和品牌增长，数智化布局尤为关键。未来我们将继续以用户为中心，构建全链路在线体验，打造极致服务，提升用户满意。

(责编：王仁宏、李源)
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