人民网北京12月1日电 （记者赵竹青）记者从中国科学院青藏高原研究所获悉，12月1日，该研究所丁林院士领衔的科研团队在《全球和行星变化》发表最新成果，揭秘了青藏高原东南缘的隆升的气候历史。研究认为，青藏高原从早期炎热干旱的低海拔沙漠到现代季风气候控制的高原，其演变过程中还经历了夏季炎热干燥、春秋温和多雨的地中海气候。

青藏高原东南地区是南亚季风和东亚季风的交互作用区，这里构造变形复杂，高山峡谷地貌险峻，生物多样性丰富，是研究青藏高原隆升历史和亚洲气候演变的关键区域。

据介绍，研究区域芒康盆地位于青藏高原东南缘，横断山脉北缘，平均海拔约4300米。现今，盆地的气候为半湿润季风性气候，年平均气温为3.9℃，年降水量为590毫米。结合盆地沉积地层、高精度火山岩铀-铅年代学、植物化石多变量分析、碳酸盐团簇同位素古温度计、氧同位素古高度计和气候模拟，研究团队定量重建了芒康盆地距今4200万年至3600万年的隆升历史。

该文章的共同第一和通讯作者，中国科学院青藏高原研究所副研究员熊中玉介绍，芒康盆地新生代沉积厚度约600米，可分为四个岩性段：一段和三段主要是火山岩地层，二段和四段是河湖相地层。利用叶相多变量分析、团簇同位素和氧同位素以及古高度计测试，结合团队前期研究成果，该研究认为，以贡觉、热鲁盆地等为代表的藏东南地区5000万年前是一片炎热干燥的沙漠，海拔仅约700米，形成了大规模的风成沙丘沉积，受西风带气候控制，生长着代表干燥气候的棕榈植物群。4500万年前，藏东南地区开始快速隆升，至3900万年前，芒康盆地古高度为2600米，约3600万年前抬升为现今高度3800米。

“藏东南隆升至现今海拔后，水汽传输受到影响，形成了一种过渡态干湿季对比明显的‘奇异季风’。”该文章的共同通讯作者，丁林院士说，这是一种流行于藏东南地区独特的地中海气候模式，最主要的特征为双峰式降水——春季和秋季有两个季节性降水高峰，降水量每天约4-5毫米，夏季季节性降水较少，每天小于2毫米。类似于现代地中海气候，其特点是夏季高温干旱，凉爽的雨季从深秋持续到春季。上述夏季高温干旱特征与现代中亚地区杜尚别、喀布尔、撒马尔罕、希姆肯特等典型地中海气候非常一致，而与现今藏东南地区林芝、左贡、巴塘、昌都等夏季高温湿润的单峰式季风降水特征完全不同。

综合气候模拟结果，研究进一步认为，青藏高原东南缘地表抬升所形成的这种独特的气候模式，导致了降雨的季节性变化，季节性降雨加剧气温的季节变化和风化剥蚀，使得青藏高原东南缘河流下切广泛，高原隆升和气候的协同作用逐渐形成了现今的高原地形起伏，促进了新物种的形成，推动了东亚生物多样性的现代化进程。该研究为验证青藏高原差异性隆升模式提供重要证据，也为回答青藏高原地球系统圈层耦合作用过程奠定基础。

(责编：赵竹青、吕骞)

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