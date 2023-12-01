人民网记者 杜燕飞

中国上市公司协会推荐语：

为更好发挥宣传上市公司高质量发展成效的窗口作用，彰显中国企业家的思想力与领导力，中国上市公司协会联合人民网共同开设了“封面人物：上市公司高管访谈录”栏目，邀请上市公司“掌门人”共同探讨上市公司高质量发展之路。

本期“封面人物”邀请蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“蓝帆医疗”）董事长刘文静接受访谈。蓝帆医疗是一家完整布局心脑血管、健康防护、急救护理、微创外科等领域的医疗器械跨国企业，多年来以全球视野推动转型升级，曾先后并购全球第四大心脏支架制造商新加坡柏盛国际和心脏瓣膜头部研发企业德国NVT。

目前，蓝帆医疗已在20多个国家和地区拥有70多家分、子公司，并在中国、新加坡、德国等地设有生产基地和研发平台，是“隐形冠军企业”灵活运用资本运作手段，实现多赛道突围的积极探索。

医疗器械行业的健康发展，事关人民群众健康福祉。《“十四五”医疗装备产业发展规划》指出，到2025年，我国医疗装备产业基础高端化、产业链现代化水平明显提升，主流医疗装备基本实现有效供给，高端医疗装备产品性能和质量水平明显提升，初步形成对公共卫生和医疗健康需求的全面支撑能力。

“当前，我国医疗器械行业市场发展前景广阔，要发挥科技创新与产业链核心企业的作用，推动医疗器械产业链上中下游协同发展。”近日，蓝帆医疗董事长刘文静在做客中国上市公司协会与人民网共同推出的“封面人物：上市公司高管访谈录”栏目时表示，创新研发型企业与平台型企业要携手构建“共生生态圈”，助力实现“健康中国2030”战略。

刘文静表示，医疗器械是全球化行业，我国企业需要积极探索国际化创新发展之路。蓝帆医疗正在同产业链上下游企业组团出海，对外输出技术、标准、品牌，为海外市场构建当地产业链赋能。

医疗器械行业市场发展前景广阔

《“健康中国2030”规划纲要》指出，到2030年，健康产业规模显著扩大。要建立体系完整、结构优化的健康产业体系，形成一批具有较强创新能力和国际竞争力的大型企业，成为国民经济支柱性产业。

“在这其中，医疗器械行业扮演着重要角色。”刘文静表示，医疗器械的发展可为临床治疗提供性能更优、疗效更佳的诊断和治疗设备，带来治疗方法的革新，提高患者诊疗效果。同时，随着我国企业在医疗器械领域实现国产突破，降低了患者诊疗成本和国家卫生健康总成本。

记者梳理，近年来，随着“健康中国”2030战略的不断深化，国家发布了一系列政策，鼓励医疗器械产业创新发展。国务院常务会议日前集中了通过《医药工业高质量发展行动计划（2023-2025年）》《医疗装备产业高质量发展行动计划（2023-2025年）》，对医疗器械行业发展作出了进一步指引。

党的二十大报告强调，优化民营企业发展环境，依法保护民营企业产权和企业家权益，促进民营经济发展壮大。在这之后，国家出台了多个鼓励民营经济发展的“政策包”，加大对民营企业的支持力度。

其中，人民银行等七部门日前发布的《关于强化金融支持举措 助力民营经济发展壮大的通知》强调，要从民营企业融资需求特点出发，着力畅通信贷、债券、股权等多元化融资渠道。加大对科技创新等重点领域民营企业的支持力度。加大外汇便利化政策和服务供给，支持民营企业“走出去”“引进来”。

“一系列政策为医疗器械企业带来了广阔市场需求，为企业提供更大的发展空间，促进了行业健康发展。”刘文静表示，在政策的支持下，医疗器械企业加大研发投入，开展技术创新，有利于提高产品质量，有利于推动产业升级。政府还提供了更多的市场准入机会和政策扶持，鼓励国内企业积极参与市场竞争，提升企业竞争力，融入全球的医疗器械产业版图与全球优秀的医疗企业同台竞技，推动了产业的国际化发展。政府对医疗器械的监管力度也在不断加强，加强了安全监督和提升了产品质量，提高了行业整体的信誉度和竞争力。

数据显示，2022年，我国医疗器械主营业收入达1.3万亿元，生产企业数量突破3万家，产品年注册数量接近4.5万件，产业规模突破1万亿元，近5年年均复合增长率为10.54%，已成为全球第二大市场。

以“共生生态圈”推动产业链协同发展

专家表示，医疗器械行业涉及到医药、机械、电子、塑料等领域，是一个多学科交叉、知识密集、资金密集的高技术产业。同时，与一般产业链不同，医疗器械产业链比较复杂，包括上游的原材料和零部件制造、中游的医疗器械研发、制造和服务，以及下游的批发零售、医疗卫生行业和家庭用户等环节。

“在推动医疗器械产业链上下游协同发展方面，科技创新与产业链核心企业发挥着重要作用。”刘文静说，产业链核心企业具有强大的资源配置能力和协同创新组织动力，可以补齐产业链技术短板，增强产业链韧性，带动整条产业链高质量发展。同时，产业链核心企业是整条产业链的“压舱石”，企业通过自身发展以及多链条合作，可以打造具有战略性和全局性的产业链体系。

《2022年度医疗器械注册工作报告》显示，2022年，国家药监局共收到创新医疗器械特别审批申请343项，比2021年增加37.8%。从审批结果来看，2022年，国家药监局共批准55个创新医疗器械产品上市，相比2021年增幅达57.1%。

谈及创新型企业和平台型企业实现产业链协同发展，刘文静表示，当前全球范围内各行各业都在经历从分散到集中的过程，医疗行业也不例外。单一产品“一招鲜吃遍天”的时代已经过去，各细分领域以平台型企业为链主、上下游创新企业为联盟，打造“共生生态圈”是大势所趋。

“从浅层次而言，双方可以通过建立合作网络和联盟，分享经验和资源，共同解决行业面临的挑战。组织行业论坛、交流活动、合作项目、人员培训等形式，促进产业链各环节之间的协同发展。从深层上看，双方也可以通过股权投资、战略合作等方式加深业务协同。”刘文静表示，近日蓝帆医疗与国药器械达成战略合作，双方希望促进共链，发展创新策源地，打造创新联合体，通过共建新机制新合作，推动多维度协同，夯实发展底座，激发发展动力。

在刘文静看来，医疗器械是全球化行业，医疗器械全球市场规模超6000亿美元，我国市场占比仍较低，我国医疗企业“走出去”是必由之路。

“与我国加入WTO初期的企业出海以单纯的出口业务为导向不同，如今我国企业出海面临的机遇与挑战更大。与全球企业竞争，不单是产品的硬实力，还有品牌的软实力。医疗器械企业出海是一件复杂、精密、深思熟虑的事，也是企业进入一定发展阶段后面对的挑战，需要积极探索国际化创新发展之路。”刘文静表示，今年是共建“一带一路”倡议提出十周年，蓝帆医疗一方面搭建好平台，与行业上下游企业一起组团出海，另一方面对外输出中国技术、标准、品牌，为海外市场构建当地产业链赋能，携手中国品牌与产品实现更高能级出海。

“封面人物：上市公司高管访谈录”

(责编：罗知之、吕骞)

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