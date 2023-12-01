人民网北京12月1日电 （欧阳易佳）“碳排放权交易管理暂行条例的出台已经到了最后阶段，让我们拭目以待。”生态环境部近日召开11月例行新闻发布会，生态环境部法规与标准司司长赵柯表示，下一步将积极推进碳排放权交易管理暂行条例、生态环境监测管理条例的出台。

赵柯认为，碳排放权交易是一个新生事物，碳排放权交易管理暂行条例是利用市场机制来控制和减少温室气体排放，推动绿色低碳发展的一项制度创新，优势在于以较低的成本来实现管理目标。

赵柯介绍，新的修改主要涉及三个方面：一是加强党的领导。条例明确规定在碳排放权交易及相关活动的管理中坚持中国共产党的领导。

二是完善数据质量的管理。要求重点排放单位制定并严格执行温室气体排放数据质量控制方案。针对碳排放数据弄虚作假的客观情况，需要相应的制度措施在条例当中有所反映，要回应实践当中出现的情况。

三是强化法律责任。对于重点排污单位以及技术服务机构篡改数据质量等等弄虚作假行为，要规定严格的法律责任。

赵柯表示，生态环境部所做的工作主要是结合碳市场建设情况，总结地方的经验，借鉴国外立法的情况，构建一套科学、规范、有序的碳排放权交易管理制度体系。与此同时，还要结合当前的新要求和碳市场运行当中发现的新情况、新问题，对原来的草案条款进行优化。

(责编：罗知之、吕骞)

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