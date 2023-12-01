人民网北京12月1日电 （记者栗翘楚）智能汽车链、绿色农业链、清洁能源链、数字科技链、健康生活链等五大产业链和供应链服务展区；515家中外企业和机构参展；各类新技术、新产品、新服务云集……11月28日至12月2日，首届中国国际供应链促进博览会（以下简称“链博会”）在北京举行。

在世界百年变局加速演进、世界经济面临多种风险挑战的大背景下，如何维护全球产业链供应链稳定畅通、推动经济全球化深入发展、推动世界经济复苏增长，是各方高度关注的焦点。链博会的举办为促进各方加强沟通、深化合作、共谋发展创造了国际化平台，也体现了中国致力于维护产业链供应链稳定畅通的大国担当。

中国贸促会展览部部长邬胜荣表示，中国既是全球供应链融合发展的受益者、维护者，也是构建全球供应链新生态的探索者、建设者，在全球制造和供应链体系中举足轻重。

中国是全世界唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家，制造业增加值占全球制造业增加值的比重近30%，制造业规模连续13年居世界首位。同时，中国也有14亿多人口和4亿以上中等收入群体，是全球最具潜力的大市场。

安永全球管理委员会成员陈凯表示，中国凭借不断优化的营商环境、超大规模市场以及稳定的基建及供应链，对外资吸引力不断增强。对于跨国企业而言，中国开放姿态、国际视野和专业政府服务，在优化营商环境和服务保障方面具备综合优势，增加更多企业“愿意来”“稳扎根”的可能性，进一步助力外贸发展。

商务部发布数据显示，今年1至10月，我国制造业实际使用外资金额达到2834.4亿元，同比保持增长，其中高技术制造业吸引外资增速更是达到9.5%。

“特斯拉是全球供应链融合发展的参与者和受益者。未来我们将持续发挥自身优势，助力建立安全稳定、畅通高效、互利共赢的全球产供链体系。”特斯拉公司副总裁陶琳表示，目前，上海超级工厂已实现95%以上的零部件本土化率，特斯拉签约本土一级供应商已超400家，其中超过60家供应商已经在特斯拉的带动下走向世界舞台。

在首届链博会上，中外企业在新平台上共同寻找补链、固链、强链的新方案，以及达成更广泛的合作，让供应链变成“共赢链”。

“我们一直强调推动产业链发展，助力大家一起合作共赢。作为全球第一个以供应链为主题的国家级展会，链博会给高通公司一个在全新开放平台上跟大家分享技术与经验的机会。”高通公司中国区董事长孟樸表示，2023年，高通和中国二十几个终端生产厂家共同推出了六十多款智能手机，并将其推向全球市场。同时，过去两年，高通也和中国四十多个汽车品牌合作推出了一百多款智能网联汽车，让用户体验更好的出行体验。

“开放的世界离不开中国，中国也离不开开放的世界。中国为全球制造业发展持续输送能量的同时，更在高端医疗制造产业中扮演着越来越重要的角色。”GE医疗中国供应链总经理陈和强表示，GE医疗依托在中国的五大基地、六大工厂，已全面构建起京津冀、成渝、长三角、大湾区四大区域供应链生态圈，国内供应链朋友圈规模近1000家。

产业链发展是推动我国高质量发展的重要环节。在产业转型方面，数字技术不断拓展产业链组织的分工边界，推动数字经济与实体经济深度融合从而促进实体经济产业转型。

TCL科技COO王成受表示，数字经济和实体经济深度融合是一项长期系统工程。企业是数字化转型的主力军和主战场，未来TCL将从“坚持自立自强，推动数字化核心技术突破”与“建立平台生态，提升产业链整体竞争力”两方面进一步发力，持续推动数实融合发展。

业内人士表示，当前，全球产业体系和产业链供应链呈现多元化布局、区域化合作、绿色化转型、数字化加速的态势。首届链博会也将凝聚开放共识、汇聚发展合力，为促进全球经济循环、助力世界经济增长作出贡献。

(责编：罗知之、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经