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中国气象局：北方和高原农区牧区需做好防风抗风、防寒保暖工作

2023年12月01日17:51 | 来源：人民网
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人民网北京12月1日电 （欧阳易佳）中国气象局今日举办新闻发布会，国家气象中心副主任章建成在会上表示，根据12月气候趋势预测，应防范阶段性雨雪冰冻灾害的不利影响，北方和高原农区牧区需做好防风抗风、防寒保暖工作。

章建成介绍，11月全国天气气温偏高，降水偏多。11月全国平均气温4.0℃，较常年同期偏高0.6℃。东北大部及内蒙古东部气温较常年同期偏低1～4℃，全国其余大部地区气温接近常年同期或偏高，其中云南平均气温为1961年以来历史同期第三高。全国平均降水量21.8毫米，较常年同期偏多11%。降水空间分布不均，吉林、黑龙江降水量均为历史同期最多，辽宁为第二多。

章建成预计，未来10天，我国北方地区冷空气活动频繁，但势力总体偏弱，其中5-6日及9日前后两次冷空气活动，将使内蒙古东部、东北地区、华北东部等地平均气温较常年同期略偏低。我国其余大部地区气温较常年同期偏高1-3℃，中西部的部分地区偏高4℃以上。

在降水方面，除了新疆西北部、内蒙古东部和东北地区外，我国北方其余大部地区降水稀少；南方地区降水后期有增多趋势，江淮、江南、华南北部等地累计降水量可达10-20毫米，部分地区超过25毫米。

章建成提示，应防范阶段性雨雪冰冻灾害的不利影响，华北南部、华东、华中、华南、西南地区南部等地降水较常年同期偏多，存在阶段性雨雪冰冻灾害风险。建议相关部门及时开展清雪除冰工作，保障交通运行和能源供应安全；南方农区需密切关注短临天气预报，及时采取措施防范霜冻灾害，加强田间排水排涝及水资源管理，防范持续阴雨寡照天气造成土壤过湿出现渍害。

“北方和高原农区牧区需做好防风抗风、防寒保暖工作。”章建成说，“受冷空气过程影响，内蒙古东北部、东北北部、西藏中东部等地气温偏低，降水（雪）偏多，存在阶段性大风、低温和雪灾风险。建议北方和高原农区牧区提前做好设施农业和畜牧业防风抗风、防寒保暖准备以及防灾减灾应急预案。”

章建成补充，京津冀及汾渭平原需关注雾或霾天气的不利影响。冷空气活动总体偏弱，京津冀及周边、汾渭平原等地可能出现阶段性雾或霾天气，需关注其对人体健康、居民生活及交通运输的不利影响。建议环保部门做好污染源防控部署。此外，近期，国家卫健委发布相关提示，随着各地陆续入冬，呼吸道疾病进入高发时期，需提醒公众密切关注天气变化，及时增加衣物，防寒保暖，预防感冒。

(责编：罗知之、吕骞)
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