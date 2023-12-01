人民网北京12月1日电 （记者孙阳）AI和安全将成为未来的通用技术，如今，这个判断正被越来越多行业专家提及。如何面对新型安全问题，引领安全技术创新？日前，在“第20届中国信息和通信安全学术会议（CCICS 2023）暨网络空间安全学科发展战略研讨会”上，多位专家学者及业内资深从业者围绕5G、新型互联网、原生安全、隐私计算、人工智能、大模型等领域，分析了相关发展趋势和应用成果。

中国科学院院士冯登国表示，网络空间安全如何快速适应新形势，更好地服务于国家需求、社会需求，是当前我国网络空间学科发展需要深入研究、科学规划的重大问题。

中国科学院院士尹浩在主题报告中指出，“5G网络与垂直行业业务应用深度融合后，新业务、新技术、新场景的特征带来了新的安全挑战。如部分行业对5G融合应用安全的风险意识不足，安全需求不明确、解决方案碎片化，行业安全需求与5G网络安全供给能力映射关系不清晰等”。对此，他认为需要进一步提升边缘计算、网络切片、网络开放、边界防护等5G融合应用关键技术安全，增强安全技术与应用的创新能力，准确识别垂直行业安全需求，制定定制化的安全服务能力，形成标杆化的安全解决方案推广应用。

中国工程院院士张宏科分享了新型互联网研究与探索，他表示，新型网络技术已成为国家重要的战略资源。近年来，我国网络创新事业取得了巨大成功，也面临着特殊行业应用带来的新需求和新挑战，驱动网络技术向高移动、高可靠、低延迟等更高目标发展。他认为，通过建设“自主化、可替代兼容现网”的新型网络将有效满足网络核心技术自主可控、运营模式创新变革、国家战略稳步发展的迫切需求。

“安全是AI行业应用的门限，数据是AI行业应用的上限。目前在网络安全领域支撑安全决策的数据还处于严重缺失状态。”蚂蚁集团副总裁、首席技术安全官韦韬表示，现代数字企业业务复杂性爆炸，使得安全保障任务面临巨大挑战，安全与业务发展协同是核心难题。针对这项行业痛点，蚂蚁首创的安全平行切面体系，实现了从动态部署到系统内部的安全可信的管控能力，从而能够对系统内部进行自主观测与精准管控，推动安全智能和管控效能的跨越式提升。

据悉，本届研讨会由中国科学院软件研究所和蚂蚁集团联合主办。伴随我国网络空间安全事业的发展和进步，每届CCICS会议都邀请了国内权威专家学者分析学科发展形势，介绍最新研究成果。

(责编：罗知之、吕骞)

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