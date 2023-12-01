人民网北京12月1日电 （记者许维娜）日前，由中国互联网协会主办的2023第十届中国互联网企业社会责任论坛在京举办。与会嘉宾围绕“持续发展 责任先行”主题，探索互联网行业社会责任建设的新途径、新方法，交流行业经验，推动互联网行业健康有序发展。

中国互联协会副理事长、中国互联网协会互联网行业社会责任建设工作委员会（以下简称“工作委员会”）主任委员黄澄清介绍，中国互联网协会推动组建了工作委员会，倡导企业主动履责担当，有效推进行业生态协调发展。

黄澄清表示，下一步，中国互联网协会及工作委员会将继续发挥桥梁纽带作用，积极应对挑战，支撑政府工作，做好网络综合治理，稳步推进行业社会责任建设工作，持续聚焦用户权益保护、互联网平台规则等行业特色议题，紧密跟进科技伦理等新兴议题，继续在标准制定、培训研讨、活动组织、能力提升、宣传推广等方面积极探索，为我国互联网行业健康可持续发展营造良好的生态环境。

论坛上，中国互联网协会、中国信通院、中国通信企业协会联合发布了《互联网行业可持续信息披露发展报告（2023年）》（以下简称《报告》）。中国信息通信研究院（以下简称“中国信通院”）党委副书记王晓丽对《报告》进行了解读。

王晓丽表示，《报告》以可持续信息披露为切入点，以社会公众为观察视角，系统研究了互联网行业可持续信息披露的整体实践情况，首次分析了官方网站及移动互联网应用程序等行业特色信息披露渠道，重点关注了个人信息及用户隐私保护、透明规则和碳信息三个核心主题的信息披露实践发展，并进一步提出了行业发展展望。

王晓丽表示，2014年以来，中国信通院与中国互联网协会、中国通信企业协会一道以社会责任及ESG为抓手，开展了标准制定、行业报告撰写、公益培训等一系列活动，希望通过各方的共同努力，多措并举、多管齐下，推动可持续发展理念更加深入到互联网企业日常管理和业务活动中，构建互联网行业可持续发展的生态体系，共建行业高质量发展。

在圆桌对话环节，中国信息通信研究院泰尔认证研究所社会责任项目主管、互联网行业社会责任建设工作委员会副秘书长常琳作为主持人，与中国人民大学法学院环境法教研室主任、副教授曹炜等多位业界嘉宾围绕“企业社会责任的价值共享”这一主题，继续展开了深入的交流。

据悉，中国互联网企业社会责任论坛是中国互联网协会的品牌活动之一，自2014年起至今，已连续举办十届。（实习生王婧玥对本文亦有贡献）

(责编：罗知之、吕骞)

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