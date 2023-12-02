人民网记者 杜燕飞

红砖赤瓦、燕尾山墙……初冬时节，走在宁夏回族自治区永宁县闽宁镇宽广的马路上，让人感觉仿佛置身于千里之外的福建古镇。

1996年，福建和宁夏建立对口协作关系。2001年12月，闽宁镇正式成立。近日，人民网记者跟随国家金融监督管理总局调研团走访闽宁镇，探寻荒凉“干沙滩”变身富裕“金沙滩”的金融故事。

“当前，我们聚焦金融服务乡村振兴，引导银行保险机构提高‘三农’金融供给能力，创新涉农金融产品和服务方式，接好脱贫攻坚‘接力棒’，跑好乡村振兴‘接力赛’。”采访中，国家金融监督管理总局宁夏监管局相关负责人表示。

以“整村授信”破解村民融资难题

宁夏永宁县闽宁镇福宁村，村内常住户628户，均为宁夏西海固地区移民搬迁而来。村民“家底”薄，创业没有充足资金。因缺乏有效抵押物，银行发放贷款时也存在难点。如何让村民拿到创业资金走上致富之路，成为当地金融机构首要任务。经过调研，当地金融机构找到了破解村民融资难的突破口——信用。

“要把村民的信用转成财富。”邮储银行宁夏分行三农部负责人李晶认为，村民只要诚实守信，有生产经营项目，有增收致富愿望，无须抵押担保，即可获得全流程线上化的贷款。

今年4月，邮储银行永宁支行在福宁村开展“整村授信”时，工作人员携带“移动展业”设备来到该村致富带头人铁彦忠家中调查录入，10分钟即完成20万元纯线上信用贷款申请、审批、发放全流程。

“有了这笔钱，我可以进一步扩大肉牛和羊的养殖规模，带领全体村民一起致富，真是太及时了。”铁彦忠说。

据李晶介绍，2020年以来，邮储银行宁夏分行重点推进“整村授信”，通过“线上+线下”“人工+科技”“银行+政府”的方式，建设信用村、评定信用户，为农户普遍授信。在此基础上，通过“一次核定、随用随贷、余额控制、循环支用、动态调整”方式，向农户提供小额信用贷款，提升农户信贷服务体验。

无独有偶。作为支农服务的主力军，永宁农村商业银行也从2020年开始推进“整村授信”信用体系建设。“通过科技赋能，运用现代化、智能化电子机具，客户经理手持移动Pad，挨家挨户现场采集信息，现场评级授信、现场发放小额免担保免抵押信用贷款。”永宁农村商业银行党委书记、董事长朱振东表示。

当前，“整村授信”已在宁夏全面展开。据国家金融监督管理总局宁夏监管局相关负责人介绍，通过“整存授信”信用体系建设，可以让守信的人以低门槛、免抵押、免担保的信贷方式获得贷款支持。截至2023年9月末，“整村授信”覆盖宁夏2193个行政村，累计授信户数44.29万户、金额395.53亿元，有效农户授信面达80%以上。

以产品服务创新推动特色产业发展

“短短几天时间，我们两人就拿到了60万元贷款，不仅额度增加了，利息还降了，永宁农村商业银行闽宁支行真是帮了我们大忙，让我们扩大养殖规模有了保障。”闽宁镇园艺村致富带头人沙车军、沙车启兄弟俩说。

2005年，沙车军、沙车启兄弟俩响应国家移民搬迁政策，离开家徒四壁的老家来到了闽宁镇园艺村。为支持兄弟俩创业，永宁农村商业银行闽宁支行为他们办理了5万元“金扶贷”，帮他们购买了首批肉牛。自2018年开始，从最初每人5万元到现在每人30余万元，兄弟俩的养殖规模也从原来的3头肉牛发展到了40余头存栏肉牛。

“像沙车军、沙车启兄弟俩从贫困户到脱贫户，再到成为致富带头人，这样的案例在闽宁镇有很多。”朱振东表示，永宁农村商业银行创新推出“一次核定、三年有效、随用随贷、周转使用、次数不限”的“富农贷”产品，探索“种养致富带头人+养殖园区+农户”“公司+合作社+基地+农户”新型服务乡村振兴模式，促进农村一二三产业融合发展。目前，该行向闽宁地区发放贷款5467户，贷款金额6.32亿元。其中，在闽宁地区年投放基准利率贷款近1亿元，年让利约300万元，年均为闽宁地区办理创业类贷款5500余万元，年争取政府贴息约150万元，实现了闽宁地区“输血”与“造血”的有机结合。

业内人士认为，乡村产业种类多、区域分布广，不同的区域、不同类型的产业有着不同的特点，金融服务只有提供与其生产经营周期、资金需求相匹配的产品，才能满足乡村特色产业发展需要。乡村产业发展也面临物流难、销售难等堵点，金融也要在这些方面发挥作用。

“我们依托邮政集团商流、物流、资金流、信息流‘四流合一’资源，按照‘一产业一方案’思路，推广‘产业贷’模式，为乡村特色产业配置提供一揽子差异化综合服务方案，助力乡村产业解决融资难、物流难、销售难‘三难’问题，搭建‘金融+寄递+电商’邮银惠农综合服务生态，支持做好‘土特产’文章。”李晶表示，目前，邮储银行宁夏分行为宁夏“六特”产业量身定制了“乡村振兴产业贷”，已累计为2000多户家庭农场客户授信6.9亿元。

以保险保障提升服务乡村振兴质效

2022年8月10日，受暴雨影响，宁夏永宁县闽宁镇201省道85.2公里处出现山洪。位于该地段的宁夏德龙有机生态产业园内部分酿酒葡萄被洪水浸泡、泥沙包裹，出现了腐烂、发霉等现象。

“接到企业报案电话后，我们立即组织人员对现场灾情进行查勘定损，经过鉴定发现受损腐烂的酿酒葡萄失去了酿酒价值，对企业造成了巨大的经济损失。我们立即启动大灾紧急赔付流程，赔偿企业145.52万元，解决了企业的后顾之忧，体现了农业保险经济‘减震器’和社会‘稳定器’作用。”人保财险永宁支公司相关负责人表示。

据介绍，截至2023年前三季度，人保财险宁夏分公司在永宁县承保各类作物12.5万亩，大小牲畜17.3头（只），累计提供风险保障5.4亿元，同比增长24%，赔款1075万元，受益农户2433户次，农业保险整体实现快速发展。其中，各类养殖险在永宁县提供风险保障近4亿元，较往年同期增长了近1亿元，改变了过往重点养殖险仅保障成年个体或种群繁育个体的保障限制，实现了对本地牛、羊养殖产业生产全阶段、标的全畜龄的风险覆盖。

专家表示，近年来，保险作为我国分散农业生产经营风险的重要金融手段，在推进现代农业发展、促进乡村产业振兴、保障农民收益等方面起到了重要的作用。要因地制宜设计差异化、多样化的新产品，使农业保险适应当地农业农村发展。同时，保险机构要因地制宜,为脱贫人口、边缘易致贫人口量身打造人身健康保险和优势特色产业保险，有效防范脱贫人口因灾因意外致贫返贫，增强保险综合保障功能。

“我们围绕农业企业，推进雇主责任保险责任险、团体意外伤害保险扩面，推进面向农民群众的农村小额意外伤害保险、学幼险、农机具保险发展，探索农村厕所保险、公众责任险等产品创新，守护农民群众生命财产安全，助力乡村治理建设。”人保财险宁夏分公司相关负责人表示。

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(责编：杨虞波罗、吕骞)

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