人民网北京12月2日电 （记者杨虞波罗）12月1日夜间，在地磁暴活动影响下，黑龙江、内蒙古、北京等多地出现绚丽极光。据中国气象局消息，我国北方在这个冬天里还有可能看到极光。

12月1日夜间在黑龙江漠河出现的极光。漠河市委宣传部供图

在早些时候，中国气象局国家空间天气监测预警中心就发布了大地磁暴预警预报，受11月30日、12月1日、12月2日地磁暴活动影响，空间站可能因大气拖拽造成轨道高度下降，卫星导航设备误差增大，航空飞行将面临通信环境变差和跨极区辐射的双重风险，当然也会给高纬度地区带来极光。

根据风云三号E星、羲和号以及SOHO等卫星监测数据，太阳在11月27日（UT时）5时左右西南侧的一个活动区爆发了日冕物质抛射（CME）过程，次日11月28日（UT时）19时50分左右爆发M9.8级耀斑。

微博新知博主、国家卫星气象中心空间天气技术研发室工程师韩大洋表示，绿色的极光对于我国来说更难看到，因为需要足够强的太阳风暴才能轰击到一百公里左右的大气，才能产生绿色极光。

12月1日夜间在黑龙江漠河出现的极光。漠河市委宣传部供图

什么是地磁暴？

作为最典型的太阳爆发活动，一次日冕物质抛射过程能将数以亿吨计的太阳物质以数百千米每秒的高速抛离太阳表面，不光是巨大质量与速度汇聚成的动能，它们还携带着太阳强大的磁场能，一旦命中地球，就会引发地磁场方向与大小的变化，即地磁暴。

随着磁暴活动的逐渐加强，地球高层大气被不断加热，进而膨胀并扩散至更高的空间中，这给航天器在轨飞行制造了额外的阻力，产生类似拖拽的减速作用，降低航天器轨道高度。

而高度的降低对应着更加稠密的大气环境，会进一步带来更大的飞行阻力。

这样就形成了飞行速度减慢—高度降低—阻力更大—进一步减速—高度更快降低的恶性循环，给航天器安全造成极大的威胁。

当然，地磁暴带来的也不全都是坏事，比如极光天象的发生。

和地球上大部分能量一样，极光能量的来源也是太阳。太阳是每个时刻都在进行核聚变的巨大天体，核聚变会不停产生大量高能带电粒子。这些物质喷涌而出，充斥在整个太阳系，被形象地称为太阳风。

但是太阳风并不会直接吹到地球上，而是在地球磁场的作用下围绕地球储存起来。

当储存的能量饱和时，就会沿着磁力线跑到地球大气层，在与大气相互碰撞后，大气中的原子和分子获得能量并释放，这就形成了让我们大饱眼福的极光。

中国气象局国家空间天气监测预警中心将持续监测相关太阳活动，另根据目前太阳黑子数变化情况来判断未来太阳活动的势头，2024年仍然是太阳活动的高年。这就意味着至少在这个冬天里，我国北方还有可能看到极光。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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