人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

不断提升服务国家战略和实体经济的能力——从新时代发展实践看中国特色期货市场成长之路

2023年12月02日09:25 | 来源：新华网
小字号

新华社北京11月30日电 题：不断提升服务国家战略和实体经济的能力——从新时代发展实践看中国特色期货市场成长之路

新华社记者刘开雄、陈云富

期货市场，不为普通百姓所熟悉的“小众市场”，却因天然的商品交易属性，成为实体企业管理生产经营风险的专业金融市场。

我国现代期货市场已有30多年的发展历史。进入新时代，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国金融事业持续迈向高质量发展，期货市场以专业所长服务实体所需，以创新发展支持国家战略，以特色监管守牢风险底线，在亚洲乃至国际上的影响力不断增强，也成为建设中国特色金融发展之路的真实写照。

紧紧围绕实体经济提供特色金融服务

套期保值、价格发现、基差交易、仓单质押……普通百姓对这些期货名词可能比较陌生，但对很多实体企业乃至农业种植大户来说却是熟悉的内容。

期货市场是商品经济发展到一定阶段的产物，实体企业可以入市提前采购或销售相关产品，锁定成本或利润。

1990年，郑州商品交易所的成立，开启了我国现代期货市场发展之路。随后，大连商品交易所、上海期货交易所、中国金融期货交易所相继获批成立。2021年4月，广州期货交易所正式挂牌成立。至此，我国期货市场形成5大期货交易所并立的格局。

从当初一个新生事物到如今影响力持续提升，中国期货市场取得的成就可圈可点。党的十八大以来，伴随我国实体经济对原材料购销风险管理需求的爆发式增长，我国期货市场呈现出高质量发展的良好态势，步伐扎实稳健。

截至2023年10月末，我国共上市131个期货期权品种，全面覆盖农产品、金属、能源、化工、金融等国民经济主要领域。其中，有104个品种是在2012年之后上市的。

2012年至今，全市场成交量翻两番，持仓量翻三番，全市场资金量从2000亿元增至1.5万亿元以上。按交易量统计，我国拥有全球最大的化工、钢材期货市场，第二大农产品、有色金属期货市场和第三大原油期货市场。

坚持与中国实际相结合，期货市场有效服务我国居民“菜篮子”“果篮子”，上市了全球独有的苹果、红枣、花生期货和活体交割的生猪期货；根据我国工业全产业链特点，工业品期货品种涵盖了初级产品、中间产品和终端产品，并在化工、钢铁行业初步构建起全球独特的全产业链避险工具体系。

用好“小众市场”服务国民经济“大市场”。在期货市场，企业可以建立虚拟库存，节约大量流动资金，同时实现产销直通，降低库存成本；采用基于期货价格的点价贸易、基差交易等交易定价模式，大大节省企业现货交易成本；通过仓单质押、风险管理公司合作套保等业务模式，可以扩大企业融资途径、提升授信额度，降低融资成本……

当前，如何利用好期货市场已经成为我国很多企业现代化转型的“必修课”。

发挥专业所长服务国家重大战略

2018年，原油期货在上海国际能源交易中心挂牌交易，成为我国首个以人民币计价的引入境外交易者的特定品种。

引入境外交易者参与交易是中国期货市场稳步扩大制度型开放、提升跨境投融资便利化的重要举措，是中国扩大金融对外开放的一个缩影。

继原油期货之后，又有23个期货期权品种相继引入境外交易者参与交易。更加国际化的期货市场，提升了“中国价格”的含金量，提升了我国在国际大宗商品贸易中的话语权。

原油期货辐射亚太地区的价格基准已初现雏形；20号胶期货价格已成为我国进口天然橡胶的重要贸易定价基准；白糖、棉花等品种期货价格正在逐步成为国际贸易亚洲时区定价基准……“中国价格”的国际影响力正在加速形成。

“走出去”和“引进来”并重。来自监管部门的消息，在保障金融安全的前提下，未来还会有更多开放品种和开放渠道，不断扩大期货市场开放的广度和深度。

能“出海”也能“下地”，要把专业能力用在最需要的地方。

2023年的中央一号文件提出：“发挥多层次资本市场支农作用，优化‘保险+期货’。”中央一号文件已连续八年提及“保险+期货”。

新时代以来，期货行业围绕国家战略主动创新，以专业之长服务时代之需。“保险+期货”就是通过价格险或收入险的方式，将农民对农产品价格风险的管理需求收集起来，由期货公司通过期货市场进行风险对冲，为参保农民提供种植收入保障。

“保险+期货”为农业生产提供创新金融服务，推动农业可持续发展，成功地探索出了一条具有中国特色的金融支农发展之路。

中国期货业协会数据显示，截至今年上半年，全行业通过“保险+期货”模式为脱贫地区花生、天然橡胶、玉米、大豆、苹果、棉花、白糖等18个品种提供价格保障，累计承保货值1346.04亿元，农户获得赔付44.93亿元。

中央金融工作会议提出，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务，金融要为经济社会发展提供高质量服务。

如今，在经历多年实践检验后，围绕农业现代化和高质量发展要求，期货行业进一步创新发展出“保险+期货+订单农业”“保险+期货+银行”等新产品。我国期货行业深耕农业农村市场的同时，也为自身发展开辟了更加广阔的新天地。

结合国情走中国特色金融监管之路

2022年8月1日，期货和衍生品法正式施行。

这部被誉为我国期货和衍生品领域“基本法”的法律，是我国期货和衍生品市场30多年发展经验和监管实践的系统集成，它的施行标志着我国期货和衍生品市场发展进入新的法治化轨道。

期货交易具有高杠杆、高风险等特点，期货市场要为实体企业提供风险管理服务，有效发挥期货市场的平台作用，其自身的市场风险监管能力必须经得起实践检验。

将期货市场的普遍规律同中国实际紧密结合，形成具有鲜明中国特色的期货市场监管体系。2006年设立中国期货监控，充分发挥制度优势，有效解决了保证金安全问题，在全球范围具有独创性。

进入新时代，期货市场牢牢守住不发生系统性风险的底线，积极探索并形成了涵盖中国期货监控在内的“五位一体”协作监管机制。这套机制成功抵御了多次全球性大宗商品剧烈波动、境外市场原油负油价、镍期货价格非理性暴涨等重大输入性风险，并确保了中国期货市场十几年来没有发生大的市场运行风险事件。

中央金融工作会议提出，“切实提高金融监管有效性”“严格执法、敢于亮剑”。监管“长牙带刺”不仅维护了期货市场的平稳运行，更进一步推动法治意识、合规意识、规矩意识的不断深入。

完善规制期货交易所、期货公司、期货从业人员行为的部门规章，强化持仓管理、大户报告、“看穿式”监管等基础制度，强化“五大监管”实践……在积极为实体经济加强风险管理的同时，期货市场自身的风险防控体系建设也在持续加强。

立足实体经济，服务国家战略，扎实筑牢金融安全防线，中国期货市场将不断稳健前行，走好中国特色金融发展之路。

(责编：王静、杨光宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
煤电容量电价明年调整 能源绿色低碳转型持续推进
　　近日，国家发展改革委、国家能源局联合印发《关于建立煤电容量电价机制的通知》（下称《通知》），决定自2024年1月1日起建立煤电容量电价机制，对煤电实行两部制电价政策。 其中，电量电价通过市场化方式形成，容量电价水平根据煤电转型进度等实际情况逐步调整。…
财经观察：“不上岸”“不出村” 社保缴费更便民
　　“之前去城里办理社保医保缴费业务，要先坐快艇渡船到码头，再转客车，还要搭公交，来回一趟就要花一天时间，到了上鱼时节，根本抽不开身。现在方便多了，在海上社保医保服务站就能办理，方便又快捷。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部